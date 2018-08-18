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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4872487348744875

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:10

zРадио

ты видео смотрел?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Цифры показывайте. Агрегированные, а не "одна бабка сказала"... И не забудьте, что к февралю потери арендных доходов на 15% только чисто курсовые. Сколько-то времени за период объекты сдавались со скидкой даже в гривне. Часть объектов вообще простаивала. И с чего вы так уверены, что это не повторится? У вас уже все - и кризис, и пандемия завершены??? Везет вам

У меня цифры не от госстата, поэтому ссылку не кину, но данные вполне достоверные. Акцию "скидка по аренде на время карантина" объявляю закрытой.

По поводу сдачи со скидкой (некоторые объекты я даже зафиксировал по низкой цене на полгода при пересдаче) - основной бизнес пострадал больше от пандемии. Форс-мажор.

Курсовые потери это вообще вишенка на торте. Никто не пел гимны, когда гривна укреплялась и был курсовой выигрыш. Курс 27-28 уже был, и с тех времен цена в гривне подросла. Небольшой рост курса обычно сопровождается увеличением деловой активности и аренда постепенно подтягивается. Поэтому арендодателеи не сильно обращают внимание на этот момент.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 25 лип, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:18

zРадио

тут часто не считают:

1) амортизацию ремонта.
2) амортизацию дома, которая, может быть для окраин.
3) инвестиционная инфляция валют в которой ровняются.

Для центра:
1) Для увеличение цена недвиги за счет инфляции и отсутствия земли для стройки. Там стоимость цены может быть значительной.

Сообщение написал на домик!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, как там в Киеве? А то я Брал яхту в хорватии на пару дней и выпал из последних новостей
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:48

советую посмотреть: :)

Действие эмоционального болевого импульса логики:
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=1742

+
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=970
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  #<1 ... 4872487348744875
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