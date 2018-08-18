zРадио
ты видео смотрел?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:10
zРадио
ты видео смотрел?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня цифры не от госстата, поэтому ссылку не кину, но данные вполне достоверные. Акцию "скидка по аренде на время карантина" объявляю закрытой.
По поводу сдачи со скидкой (некоторые объекты я даже зафиксировал по низкой цене на полгода при пересдаче) - основной бизнес пострадал больше от пандемии. Форс-мажор.
Курсовые потери это вообще вишенка на торте. Никто не пел гимны, когда гривна укреплялась и был курсовой выигрыш. Курс 27-28 уже был, и с тех времен цена в гривне подросла. Небольшой рост курса обычно сопровождается увеличением деловой активности и аренда постепенно подтягивается. Поэтому арендодателеи не сильно обращают внимание на этот момент.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 25 лип, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:18
zРадио
тут часто не считают:
1) амортизацию ремонта.
2) амортизацию дома, которая, может быть для окраин.
3) инвестиционная инфляция валют в которой ровняются.
Для центра:
1) Для увеличение цена недвиги за счет инфляции и отсутствия земли для стройки. Там стоимость цены может быть значительной.
Сообщение написал на домик!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ, как там в Киеве? А то я Брал яхту в хорватии на пару дней и выпал из последних новостей
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:48
советую посмотреть:
Действие эмоционального болевого импульса логики:
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Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 02:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что, насрем Сереге в комментах?
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