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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 10:42
Damien написав: flyman написав:
ну, я про кавалірку на 15..17 м2
(біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга
, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.
Я даже и не думал, что такие бывают...Если не секрет, то в каких ЖК такие?
ЖК - "покуй на сусідів"
Будуємо на землі під приватну забудову термітник на 3-5-6 поверхів.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 10:49
airmax78 написав:
Ну что, насрем Сереге в комментах?
Нє, ти давай свій ремонт, тут тобі насруть по повній
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