Додано: Суб 25 лип, 2020 11:22

Vlad442

Знаю, що ви в іпотеці - поясніть мені, будь ласка, наступне:

Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?