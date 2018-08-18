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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48744875487648774878>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:42

  Damien написав:
  flyman написав:ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.

Я даже и не думал, что такие бывают...Если не секрет, то в каких ЖК такие?

ЖК - "покуй на сусідів" :)
Будуємо на землі під приватну забудову термітник на 3-5-6 поверхів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 10:49

  airmax78 написав:Ну что, насрем Сереге в комментах?

Нє, ти давай свій ремонт, тут тобі насруть по повній :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:01

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Кто ждал летом, кто переносил на осень? С них спрашивайте. Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев. А то, что вам уже в 4-м квартале нечем будет крытьи придется признать начало падения, то такое - ваша личная инерция В принципе, логично, что адепты инвестиций в КРЖН так же медленно осознать смену тренда на КРЖН, как и продавцы. Ведь первые во многом и являются вторыми...

Беру калькулятор. 24 месяца до падения до 20-40%. Сразу понимаем, что 40 это фантастика. Держать доллары под матрасом это нулевая доходность и риск, что в долларе пойдет инфляция и он потеряет часть покупательной способности. Купив сейчас под аренду, имеешь физический актив и 8% годовых. Более 16% за 24 месяца. Даже, если упадет, стоят ли эти 3-4% выигрыша бессонных ночей и мыслей о будущем доллара и динамике цен? А если не упадет, матрас обернется 16% убытка. Матожидание выигрыша у сидящего на матрасе отрицательное.

Імхо, розмова ні про що! А чому?

Тому що, Влад на свій прогноз і очікування поставив грощі, а Зрадіо - ні.

Зрадіо, немає вдома під каблуком простору для самореалізації? Тут вже був такий експерт Захар, такий тут павлін був, але по факту всі рішення приймала сімейна рада :)

Зробили прогноз, молодець, будемо чекати і дивитись. По факту подивимось, хто був правий. Який сенс тут доказувати з піною свою точку зору і не підкріпляти її діями?
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:05

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Ну что, насрем Сереге в комментах?

Нє, ти давай свій ремонт, тут тобі насруть по повній :twisted:

Мне - уже. Теперь очередь Сереги отгребать. Видите ли хороший ремонт ему захотелось.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:10

  change_pm написав:Імхо, розмова ні про що! А чому?

Тому що, Влад на свій прогноз і очікування поставив грощі, а Зрадіо - ні.

Зрадіо, немає вдома під каблуком простору для самореалізації? Тут вже був такий експерт Захар, такий тут павлін був, але по факту всі рішення приймала сімейна рада :)

Зробили прогноз, молодець, будемо чекати і дивитись. По факту подивимось, хто був правий. Який сенс тут доказувати з піною свою точку зору і не підкріпляти її діями?

Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:16

  PS4 написав:Народ, как там в Киеве? А то я Брал яхту в хорватии на пару дней и выпал из последних новостей

Всего на пару дней? В Хорватии? Нищеброд? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:18

  change_pm написав:Тому що, Влад на свій прогноз і очікування поставив грощі, а Зрадіо - ні.


А растишки утверждают, что поставил - мол, ту квартиру, в которой живу, надо или продать, или каждый день записывать себе на лбу убыток :mrgreen:

Влад вообще говорит, что кэш в матрасе - это сразу минус. Выходит, тот, кто ждет падения, пока ждет, теряет, а значит тоже поставил деньги на свой прогноз. У меня деньги работают, но толика истины в словах Влада есть - много людей просто ждут в кэше.

Поэтому убойдитесь без однобоких шорткатов! И уж тем более каблуки - не ваша проблема, если только не любите наряжаться женщиной :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:22

Іпотека - вигідно, чи ні?

Vlad442
Знаю, що ви в іпотеці - поясніть мені, будь ласка, наступне:
Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну что, насрем Сереге в комментах?

Это наверное блогер какой-то? Только блогерам деньги с неба падают. Прийти в магазин и сказать дайте мне все самое дорогое.
Проводка должна быть сделана по стандартам (в которых заложен значительный запас). Это недорого, если не начинать закладывать в смету стабилизаторы и выключатели с перламутровыми клавишами. Ребята электрики просто читают снипы и озвучивают стандартные решения. Только фраза про провод из сплава, который нагревается быстрей и автомат срабатывает быстрей немного насторожила.

И мастера, и продавцы, и производители во всех сферах отрабатывают желание заказчика на все самое лучшее.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:29

  airmax78 написав:Мне - уже. Теперь очередь Сереги отгребать. Видите ли хороший ремонт ему захотелось.

Зара подивлюсь і насиплю йому. Хороший ремонт в іпенях, ось експерт і здувся :)
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