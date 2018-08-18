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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:29
Долярчик написав:Vlad442
Знаю, що ви в іпотеці - поясніть мені, будь ласка, наступне:
Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?
Нет. Платите проценты только за то время, пока пользовались деньгами.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32
airmax78 написав:
Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.
Нет у меня прогнозов. Не нужно приписывать.
Точней, единственный мой прогноз - драматического падения уровня 08 или 14-ого не будет.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32
Долярчик написав:Vlad442
Знаю, що ви в іпотеці - поясніть мені, будь ласка, наступне:
Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?
в ипотеке как и в любом кредите платишь з прошедшее время. эффективная ставка - это номинальная плюс страховки минус возврат 18% подоходного от процентов если площадь до 100 кв м и белые доходы (без них правда и кредита не дадут)
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:34
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.
Нет у меня прогнозов. Не нужно приписывать.
Точней, единственный мой прогноз - драматического падения уровня 08 или 14-ого не будет.
отличный прогноз.
мой прогноз: ни в один из ближайший 3 лет в году не будет столько дней как в 2020
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:40
Vlad442 написав:
Доходность я всегда считаю от текущей цены. Переоценка стоимости отдельно. Может быть как в плюс, так и в минус. Падение цены сопровождается ростом доходности аренды.
Это сладкий самообман! Именно поэтому вы не в состоянии осознать, что такое цикличность, и как важна точка входа.
Vlad442 написав:
Акцию "скидка по аренде на время карантина" объявляю закрытой.
Не претендуя на репрезентативность, прозвонил друзей в аренде. Из 4-х человек ни один (!!!) не платит столько, сколько платил до карантина. Никто не съезжал - переговоры. Двое платят на 20% меньше (гривна), один - на 10% меньше (гривна), один - на 40% меньше (доллар, дорогой сегмент)
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:45
Vlad442 написав:
Точней, единственный мой прогноз - драматического падения уровня 08 или 14-ого не будет.
Это не является прогнозом. Прогноз - обоснованное суждение о будущем состоянии объекта. У вас это просто заклинание. То, чего вам бы очень не хотелось
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:50
Все смотрели видео?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:52
Мой прогноз.
Рост или поддержка могут быть связаны только с инфляцией денег и с пристраиванием бумажных заначек в защитный актив в условиях рисков.
Постепенное привыкание к новым понижающимся уровням.
Центр превращается в ветшающее пустое гетто с признаками ушедшей цивилизации.
В полях колосится кукуруза и соняшник.
Востаннє редагувалось artlife
в Суб 25 лип, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:54
artlife написав:Мой прогноз.
Рост или поддержка могут быть связаны только с инфляцией денег и с пристраиванием бумажных заначек в защитный актив в условиях рисков.
Постепенное привыкание к новым уровням.
Центр превращается в ветшающее пустое гетто с признаками ушедшей цивилизации.
В полях колосится кукуруза и соняшник.
Треба уточнення...
Де ділись українці? Скільки людей живе в Києві?
Який з них % не українці, а чорні/жовті брати?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:00
change_pm написав: artlife написав:Мой прогноз.
Рост или поддержка могут быть связаны только с инфляцией денег и с пристраиванием бумажных заначек в защитный актив в условиях рисков.
Постепенное привыкание к новым уровням.
Центр превращается в ветшающее пустое гетто с признаками ушедшей цивилизации.
В полях колосится кукуруза и соняшник.
Треба уточнення...
Де ділись українці? Скільки людей живе в Києві?
Який з них % не українці, а чорні/жовті брати?
Скажите "паляниця".
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