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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4875487648774878>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:29

  Долярчик написав:Vlad442
Знаю, що ви в іпотеці - поясніть мені, будь ласка, наступне:
Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?

Нет. Платите проценты только за то время, пока пользовались деньгами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.

Нет у меня прогнозов. Не нужно приписывать.
Точней, единственный мой прогноз - драматического падения уровня 08 или 14-ого не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32

  Долярчик написав:Vlad442
Знаю, що ви в іпотеці - поясніть мені, будь ласка, наступне:
Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?


в ипотеке как и в любом кредите платишь з прошедшее время. эффективная ставка - это номинальная плюс страховки минус возврат 18% подоходного от процентов если площадь до 100 кв м и белые доходы (без них правда и кредита не дадут)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:34

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.

Нет у меня прогнозов. Не нужно приписывать.
Точней, единственный мой прогноз - драматического падения уровня 08 или 14-ого не будет.


отличный прогноз.

мой прогноз: ни в один из ближайший 3 лет в году не будет столько дней как в 2020
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:40

  Vlad442 написав:Доходность я всегда считаю от текущей цены. Переоценка стоимости отдельно. Может быть как в плюс, так и в минус. Падение цены сопровождается ростом доходности аренды.


Это сладкий самообман! Именно поэтому вы не в состоянии осознать, что такое цикличность, и как важна точка входа.

  Vlad442 написав:Акцию "скидка по аренде на время карантина" объявляю закрытой.


Не претендуя на репрезентативность, прозвонил друзей в аренде. Из 4-х человек ни один (!!!) не платит столько, сколько платил до карантина. Никто не съезжал - переговоры. Двое платят на 20% меньше (гривна), один - на 10% меньше (гривна), один - на 40% меньше (доллар, дорогой сегмент)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:45

  Vlad442 написав:Точней, единственный мой прогноз - драматического падения уровня 08 или 14-ого не будет.


Это не является прогнозом. Прогноз - обоснованное суждение о будущем состоянии объекта. У вас это просто заклинание. То, чего вам бы очень не хотелось
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:50

  proftpd66 написав:советую посмотреть: :)

Действие эмоционального болевого импульса логики:
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=1742

+
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=970


Все смотрели видео? :)
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:52

Мой прогноз.
Рост или поддержка могут быть связаны только с инфляцией денег и с пристраиванием бумажных заначек в защитный актив в условиях рисков.
Постепенное привыкание к новым понижающимся уровням.
Центр превращается в ветшающее пустое гетто с признаками ушедшей цивилизации.
В полях колосится кукуруза и соняшник.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 25 лип, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:54

  artlife написав:Мой прогноз.
Рост или поддержка могут быть связаны только с инфляцией денег и с пристраиванием бумажных заначек в защитный актив в условиях рисков.
Постепенное привыкание к новым уровням.
Центр превращается в ветшающее пустое гетто с признаками ушедшей цивилизации.
В полях колосится кукуруза и соняшник.

Треба уточнення...

Де ділись українці? Скільки людей живе в Києві?
Який з них % не українці, а чорні/жовті брати?
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  change_pm написав:
  artlife написав:Мой прогноз.
Рост или поддержка могут быть связаны только с инфляцией денег и с пристраиванием бумажных заначек в защитный актив в условиях рисков.
Постепенное привыкание к новым уровням.
Центр превращается в ветшающее пустое гетто с признаками ушедшей цивилизации.
В полях колосится кукуруза и соняшник.

Треба уточнення...

Де ділись українці? Скільки людей живе в Києві?
Який з них % не українці, а чорні/жовті брати?


Скажите "паляниця".
artlife
 
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