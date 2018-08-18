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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:03
airmax78 написав: change_pm написав:
Імхо, розмова ні про що! А чому?
Тому що, Влад на свій прогноз і очікування поставив грощі, а Зрадіо - ні.
Зрадіо, немає вдома під каблуком простору для самореалізації? Тут вже був такий експерт Захар, такий тут павлін був, але по факту всі рішення приймала сімейна рада
Зробили прогноз, молодець, будемо чекати і дивитись. По факту подивимось, хто був правий. Який сенс тут доказувати з піною свою точку зору і не підкріпляти її діями?
Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.
Я думал что ты хотел сделать обмен со Зрадио
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:14
zРадио написав: Vlad442 написав:
Доходность я всегда считаю от текущей цены. Переоценка стоимости отдельно. Может быть как в плюс, так и в минус. Падение цены сопровождается ростом доходности аренды.
Это сладкий самообман! Именно поэтому вы не в состоянии осознать, что такое цикличность, и как важна точка входа.
Vlad442 написав:
Акцию "скидка по аренде на время карантина" объявляю закрытой.
Не претендуя на репрезентативность, прозвонил друзей в аренде. Из 4-х человек ни один (!!!) не платит столько, сколько платил до карантина. Никто не съезжал - переговоры. Двое платят на 20% меньше (гривна), один - на 10% меньше (гривна), один - на 40% меньше (доллар, дорогой сегмент)
Ещё была миграция. Из центра многие уехали а села или или в Европу и все кто были на окраине города , сняли а центре со скидкой . Таким образом в спальные районы освободились.
Я плачу за аренду 3-трем очень красивым девушкам, они сняли в самом центре . Где ранее стояла сдавал 12к-20к , а сейчас копейки .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:14
Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:23
Долярчик написав:
Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?
Если будет криза мiнет азиров. То через 1-2 года цена может упасть в 2 раза. Так как покупательская способность упадет и просто не будет покупателей долго время , при том не обязательно что в стране будет кризис, просто никто не будет покупать товары .
На домик написал , ищите там .
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proftpd66
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:35
proftpd66 написав:
Все смотрели видео?
Прикольно!
Я теж люблю таку "траву" покурити
"За крок до перевороту думок!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:37
proftpd66 написав:
На домик написал , ищите там .
можете посилання кинути?
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vovamuha007
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:40
vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
На домик написал , ищите там .
можете посилання кинути?
Вам тут этого потока сознания мало?
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airmax78
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:42
vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
На домик написал , ищите там .
можете посилання кинути?
В подписи есть .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 12:47
airmax78 написав: vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
На домик написал , ищите там .
можете посилання кинути?
Вам тут этого потока сознания мало?
На сколько я понял , что ты застрял в сделке и не можешь продать что-то в центре . Напиши что именно. По чем брал . И напиши что ты плохо сделал , зачем искать причину в писяголова ?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:00
proftpd66 написав:
На сколько я понял , что та застрял в сделке и не можешь продать что-то в центре . Напиши что именно. По чем брал . И напиши что ты плохо сделал , зачем искать причину в писяголове ?
Він просто не може змиритись з тим, що знову хапнув лося!
Можливо, навіть, крутіше попереднього лосика-полтосика
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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