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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48764877487848794880>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:03

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Імхо, розмова ні про що! А чому?

Тому що, Влад на свій прогноз і очікування поставив грощі, а Зрадіо - ні.

Зрадіо, немає вдома під каблуком простору для самореалізації? Тут вже був такий експерт Захар, такий тут павлін був, але по факту всі рішення приймала сімейна рада :)

Зробили прогноз, молодець, будемо чекати і дивитись. По факту подивимось, хто був правий. Який сенс тут доказувати з піною свою точку зору і не підкріпляти її діями?

Влад в бетоне, зрадио в кэше (пусть и в каком-то стремном. Минскую - уже списал в убытки). Прогнозы диаметрально противоположные. Оно и понятно: противоположные позиции.


Я думал что ты хотел сделать обмен со Зрадио :mrgreen:
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:14

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Доходность я всегда считаю от текущей цены. Переоценка стоимости отдельно. Может быть как в плюс, так и в минус. Падение цены сопровождается ростом доходности аренды.


Это сладкий самообман! Именно поэтому вы не в состоянии осознать, что такое цикличность, и как важна точка входа.

  Vlad442 написав:Акцию "скидка по аренде на время карантина" объявляю закрытой.


Не претендуя на репрезентативность, прозвонил друзей в аренде. Из 4-х человек ни один (!!!) не платит столько, сколько платил до карантина. Никто не съезжал - переговоры. Двое платят на 20% меньше (гривна), один - на 10% меньше (гривна), один - на 40% меньше (доллар, дорогой сегмент)


Ещё была миграция. Из центра многие уехали а села или или в Европу и все кто были на окраине города , сняли а центре со скидкой . Таким образом в спальные районы освободились.

Я плачу за аренду 3-трем очень красивым девушкам, они сняли в самом центре . Где ранее стояла сдавал 12к-20к , а сейчас копейки .
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:14

Важлива думка усіх!

Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:23

  Долярчик написав:Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?


Если будет криза мiнет азиров. То через 1-2 года цена может упасть в 2 раза. Так как покупательская способность упадет и просто не будет покупателей долго время , при том не обязательно что в стране будет кризис, просто никто не будет покупать товары .

На домик написал , ищите там .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:35

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:советую посмотреть: :)

Действие эмоционального болевого импульса логики:
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=1742

+
https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=970


Все смотрели видео? :)

Прикольно!
Я теж люблю таку "траву" покурити 8)

"За крок до перевороту думок!" :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:37

  proftpd66 написав:На домик написал , ищите там .

можете посилання кинути?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:40

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:На домик написал , ищите там .

можете посилання кинути?

Вам тут этого потока сознания мало?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:42

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:На домик написал , ищите там .

можете посилання кинути?


В подписи есть .
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:47

  airmax78 написав:
  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:На домик написал , ищите там .

можете посилання кинути?

Вам тут этого потока сознания мало?


На сколько я понял , что ты застрял в сделке и не можешь продать что-то в центре . Напиши что именно. По чем брал . И напиши что ты плохо сделал , зачем искать причину в писяголова ? :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:На сколько я понял , что та застрял в сделке и не можешь продать что-то в центре . Напиши что именно. По чем брал . И напиши что ты плохо сделал , зачем искать причину в писяголове ?

Він просто не може змиритись з тим, що знову хапнув лося!
Можливо, навіть, крутіше попереднього лосика-полтосика :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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