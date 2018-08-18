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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:08
Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1)в2в йде на нове коло(всім новим знову ВСЕ щотижня платітцццо)
2) комерція під оренду в нормальній локації!
І тут би кінконгівець міг би поділитист думками/секретами цього ринку, але ж він банально скаже - "не лізь туди!"(а то вб'є)
(хоч, насправді, просто не хоче вирощувати конкурентів)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:27
тут как раз wsj написал статейку про одну из причин роста фонды американской, на которую любят здесь ссылаться как главный индикатор будущего кржн.
Everyone’s a Day Trader Now
в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31
Что ты тогда тут делаешь ?
Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне.
Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 лип, 2020 13:35, всього редагувалось 3 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:33
Долярчик
Я пока писал чуть не уронил телефон, меня прокляли в этой теме .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:34
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:36
Коли пісяєш, треба друга притримувати, а не телефон. Чи ти сідя пісяєш?
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 25 лип, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:39
Макс - молодець! Все правильно! Місце+будинок в тебе - супер!
зі. А полтосік деякі за все життя в своїй кишені не побачать, так що ти у всьому молодець
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