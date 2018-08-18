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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4877487848794880>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:08

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:На сколько я понял , что та застрял в сделке и не можешь продать что-то в центре . Напиши что именно. По чем брал . И напиши что ты плохо сделал , зачем искать причину в писяголове ?

Він просто не може змиритись з тим, що знову хапнув лося!
Можливо, навіть, крутіше попереднього лосика-полтосика :shock:

Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:13

proftpd66 а який у Вас на доміку нік?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?

1)в2в йде на нове коло(всім новим знову ВСЕ щотижня платітцццо) :)
2) комерція під оренду в нормальній локації!
І тут би кінконгівець міг би поділитист думками/секретами цього ринку, але ж він банально скаже - "не лізь туди!"(а то вб'є) :)
(хоч, насправді, просто не хоче вирощувати конкурентів) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:27

тут как раз wsj написал статейку про одну из причин роста фонды американской, на которую любят здесь ссылаться как главный индикатор будущего кржн.

Everyone’s a Day Trader Now https://www.wsj.com/articles/everyones- ... 1595649609

в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31

  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.


Что ты тогда тут делаешь ? :)
Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне.
Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 лип, 2020 13:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:33

Долярчик

Я пока писал чуть не уронил телефон, меня прокляли в этой теме . :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:34

  vovamuha007 написав:proftpd66 а який у Вас на доміку нік?


member326738
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:36

  proftpd66 написав:Долярчик

Я пока писал чуть не уронил телефон, меня прокляли в этой теме . :mrgreen:


Коли пісяєш, треба друга притримувати, а не телефон. Чи ти сідя пісяєш? :shock:
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 25 лип, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.

Макс - молодець! Все правильно! Місце+будинок в тебе - супер!

зі. А полтосік деякі за все життя в своїй кишені не побачать, так що ти у всьому молодець :!: :!: :!:
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