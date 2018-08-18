change_pm написав:
Макс - молодець! Все правильно! Місце+будинок в тебе - супер!
зі. А полтосік деякі за все життя в своїй кишені не побачать, так що ти у всьому молодець
Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:43
Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
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