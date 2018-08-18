RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4878487948804881>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:43

  change_pm написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.

Макс - молодець! Все правильно! Місце+будинок в тебе - супер!

зі. А полтосік деякі за все життя в своїй кишені не побачать, так що ти у всьому молодець :!: :!: :!:


Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Місце+будинок в тебе - супер

А де/в якому ЖК це чарівно-загадкове місце? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06

  proftpd66 написав:Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?

Походу, те саме що і ви :)
change_pm
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 03.02.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:07

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Місце+будинок в тебе - супер

А де/в якому ЖК це чарівно-загадкове місце? :)

Макс сам вирішить, коли і як про це розказати. А може і не розкаже :!:
change_pm
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 03.02.16
Подякував: 40 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:10

  change_pm написав:
  proftpd66 написав:Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?

Походу, те саме що і ви :)


Я хочу купить до 1,6

Если Кличко проиграет выборы и авакову в отставку . То цена упадут на 40%-70%. Не надо будет платить дань МВД и кличкастому. Стройки могут быть как Патриотика в 2014 и ниже.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:13

  proftpd66 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.

Макс - молодець! Все правильно! Місце+будинок в тебе - супер!

зі. А полтосік деякі за все життя в своїй кишені не побачать, так що ти у всьому молодець :!: :!: :!:


Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?


Наш Максік точно позашлюбний син Петросяна! :mrgreen:
(такий же жартівник/фантазьор) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8296
З нами з: 19.10.15
Подякував: 527 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:22

  airmax78 написав:У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской.


C разницей во много лет. И покупал ты высокорисковую ценную бумагу, а не недвижимость. Ну очень корректное сравнение :mrgreen: В духе "кручу-верчу..."
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6808
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 2664 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:34

  proftpd66 написав:Я хочу купить до 1,6


Ви про євро? Євро маєте намір придбати?
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 10.03.20
Подякував: 195 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:35

  adeges написав:тут как раз wsj написал статейку про одну из причин роста фонды американской, на которую любят здесь ссылаться как главный индикатор будущего кржн.

Everyone’s a Day Trader Now https://www.wsj.com/articles/everyones- ... 1595649609

в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming


Блумберг еще интересную сегментацию сделал - из ТОП500 американских компаний рост индексам обеспечивают всего 10, остальные не растут с апреля, находясь существенно ниже докарантинного уровня.

Прошу не удалять - это, возможно, и не имеет прямого отношения к КРЖН, но свидетельствует об умозрительности выводов Максиков о быстром восстановлении, приводящих читателей в заблуждение о прохождении дна весной.

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6808
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 2664 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:43

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.


Что ты тогда тут делаешь ? :)
Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне.
Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )

Я тут ради того, чтобы твои посты читать. Надеюсь узнать инсайд о товаре который гребут.
airmax78
 
Повідомлень: 35505
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4171 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4878487948804881>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, proftpd66, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1884, 1885, 1886
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18850 3097663
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 15:10
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199556
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1702)
25.07.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron