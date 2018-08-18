change_pm написав:
Макс - молодець! Все правильно! Місце+будинок в тебе - супер!
зі. А полтосік деякі за все життя в своїй кишені не побачать, так що ти у всьому молодець
Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:43
Что вы забыли в это теме ? Если вы купили и продавать не собираетесь?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:06
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:07
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:10
Я хочу купить до 1,6
Если Кличко проиграет выборы и авакову в отставку . То цена упадут на 40%-70%. Не надо будет платить дань МВД и кличкастому. Стройки могут быть как Патриотика в 2014 и ниже.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:13
Наш Максік точно позашлюбний син Петросяна!
(такий же жартівник/фантазьор)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:22
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:34
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:35
Блумберг еще интересную сегментацию сделал - из ТОП500 американских компаний рост индексам обеспечивают всего 10, остальные не растут с апреля, находясь существенно ниже докарантинного уровня.
Прошу не удалять - это, возможно, и не имеет прямого отношения к КРЖН, но свидетельствует об умозрительности выводов Максиков о быстром восстановлении, приводящих читателей в заблуждение о прохождении дна весной.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:43
Я тут ради того, чтобы твои посты читать. Надеюсь узнать инсайд о товаре который гребут.
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