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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:47
Vlad442 написав:
Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.
Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.
Не обманывайте себя, нет такого. Я уже когда-то писа
л, что сдавал квартиру в феврале, ушла за 2 часа, потом карантин, люди съехали(не помог и дисконт 20%) и в июне с большим скрипом, за неделю, с дисконтом почти 19% от цены февраля удалось ее снова сдать.
Не надо ориентироваться на цены в группах вайбера и на ОЛХ и таким образом тешить себя. Только пробовать сдавать и увидишь картину.
Я понимаю, что можно и найти другие примеры. Я даже знаю случай, что сейчас пересдали дороже в, чем в феврале было. Просто в феврале цена была крайне низкой(люди давно жили и им цену не подняли до рыночной) - была двушка в пригороде,бабушатник за 5тыс, пересдали за 5,5. Это ориентир или тренд? Нет.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:18
Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:27
vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
Я хочу купить до 1,6
Ви про євро? Євро маєте намір придбати?
1.6 миллиона грн.
Евро токо около 5к. Я не успел купить по 1.08. но купить не много по 1.12. А сейчас 1.16
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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