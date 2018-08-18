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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4878487948804881

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:47

  Vlad442 написав:Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.

Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.

Не обманывайте себя, нет такого. Я уже когда-то писал, что сдавал квартиру в феврале, ушла за 2 часа, потом карантин, люди съехали(не помог и дисконт 20%) и в июне с большим скрипом, за неделю, с дисконтом почти 19% от цены февраля удалось ее снова сдать.
Не надо ориентироваться на цены в группах вайбера и на ОЛХ и таким образом тешить себя. Только пробовать сдавать и увидишь картину.
Я понимаю, что можно и найти другие примеры. Я даже знаю случай, что сейчас пересдали дороже в, чем в феврале было. Просто в феврале цена была крайне низкой(люди давно жили и им цену не подняли до рыночной) - была двушка в пригороде,бабушатник за 5тыс, пересдали за 5,5. Это ориентир или тренд? Нет.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:18

Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:27

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:Я хочу купить до 1,6


Ви про євро? Євро маєте намір придбати?


1.6 миллиона грн.

Евро токо около 5к. Я не успел купить по 1.08. но купить не много по 1.12. А сейчас 1.16
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:44

  adeges написав:тут как раз wsj написал статейку про одну из причин роста фонды американской, на которую любят здесь ссылаться как главный индикатор будущего кржн.

Everyone’s a Day Trader Now https://www.wsj.com/articles/everyones- ... 1595649609

в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming

Это то самое "нашествие домохозяек" - "инвесторы" самой последней очереди.
Те самые "таксисты" и "домохозяйки", после захода которых нужно спасаться и фиксировать прибыль
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:50

  proftpd66 написав:Евро токо около 5к. Я не успел купить по 1.08. но купить не много по 1.12. А сейчас 1.16

є думки, що євро продовжить зміцнення :?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:52

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.


Что ты тогда тут делаешь ? :)
Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне.
Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )

Я тут ради того, чтобы твои посты читать. Надеюсь узнать инсайд о товаре который гребут.



Вы убыточные квартиры на авто Додж не хотите поменять?

https://youtu.be/pGi1kOtsgLA?t=860
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:03

Зображення
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:09

  Damien написав:
  Vlad442 написав:Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.

Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.

Не обманывайте себя, нет такого. Я уже когда-то писал, что сдавал квартиру в феврале, ушла за 2 часа, потом карантин, люди съехали(не помог и дисконт 20%) и в июне с большим скрипом, за неделю, с дисконтом почти 19% от цены февраля удалось ее снова сдать.
Не надо ориентироваться на цены в группах вайбера и на ОЛХ и таким образом тешить себя. Только пробовать сдавать и увидишь картину.
Я понимаю, что можно и найти другие примеры. Я даже знаю случай, что сейчас пересдали дороже в, чем в феврале было. Просто в феврале цена была крайне низкой(люди давно жили и им цену не подняли до рыночной) - была двушка в пригороде,бабушатник за 5тыс, пересдали за 5,5. Это ориентир или тренд? Нет.


В центре Киева с дисконтом 30-50% хорошо, но на окраинах плохо
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:34

  zРадио написав:
  adeges написав:тут как раз wsj написал статейку про одну из причин роста фонды американской, на которую любят здесь ссылаться как главный индикатор будущего кржн.

Everyone’s a Day Trader Now https://www.wsj.com/articles/everyones- ... 1595649609

в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming


Блумберг еще интересную сегментацию сделал - из ТОП500 американских компаний рост индексам обеспечивают всего 10, остальные не растут с апреля, находясь существенно ниже докарантинного уровня.

Прошу не удалять - это, возможно, и не имеет прямого отношения к КРЖН, но свидетельствует об умозрительности выводов Максиков о быстром восстановлении, приводящих читателей в заблуждение о прохождении дна весной.

Зображення


тоже видел эту картинку в одном из телеграмчиков.

немного напрягло.

Предполагаю, что к ноябрю (выборы в США) будут всеми силами фонду держать (и подымать если успеет упасть). А потом - хоть трава не расти.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:50

  artlife написав:Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.

При армянах так не скажите. Кстати, в "нищенском" Ереване и Тбилиси новострои в центре - от 2 куе за метр. Правда таких модных как в Киеве не строят.
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