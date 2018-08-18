Додано: Суб 25 лип, 2020 14:47

Vlad442 написав: Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.



Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление. Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.

Не обманывайте себя, нет такого. Я уже когда-то писл, что сдавал квартиру в феврале, ушла за 2 часа, потом карантин, люди съехали(не помог и дисконт 20%) и в июне с большим скрипом, за неделю, с дисконтом почти 19% от цены февраля удалось ее снова сдать.Не надо ориентироваться на цены в группах вайбера и на ОЛХ и таким образом тешить себя. Только пробовать сдавать и увидишь картину.Я понимаю, что можно и найти другие примеры. Я даже знаю случай, что сейчас пересдали дороже в, чем в феврале было. Просто в феврале цена была крайне низкой(люди давно жили и им цену не подняли до рыночной) - была двушка в пригороде,бабушатник за 5тыс, пересдали за 5,5. Это ориентир или тренд? Нет.