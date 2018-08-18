Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.
Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.
Не обманывайте себя, нет такого. Я уже когда-то писал, что сдавал квартиру в феврале, ушла за 2 часа, потом карантин, люди съехали(не помог и дисконт 20%) и в июне с большим скрипом, за неделю, с дисконтом почти 19% от цены февраля удалось ее снова сдать. Не надо ориентироваться на цены в группах вайбера и на ОЛХ и таким образом тешить себя. Только пробовать сдавать и увидишь картину. Я понимаю, что можно и найти другие примеры. Я даже знаю случай, что сейчас пересдали дороже в, чем в феврале было. Просто в феврале цена была крайне низкой(люди давно жили и им цену не подняли до рыночной) - была двушка в пригороде,бабушатник за 5тыс, пересдали за 5,5. Это ориентир или тренд? Нет.
Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.
airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.
Что ты тогда тут делаешь ? Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне. Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )
Я тут ради того, чтобы твои посты читать. Надеюсь узнать инсайд о товаре который гребут.
Вы убыточные квартиры на авто Додж не хотите поменять?
Vlad442 написав:Аренда восстановилась до февральских цифр при более высоком спросе и ликвидности. Маятник сдвинул сезон с сентября на июль. Адекватного предложения почти нет, цены докарантинные, спрос есть, экспозиция минимальна.
Не претендую на полную картину рынка - каждый кулик свое болото видит, но у меня такое впечатление.
Не обманывайте себя, нет такого. Я уже когда-то писал, что сдавал квартиру в феврале, ушла за 2 часа, потом карантин, люди съехали(не помог и дисконт 20%) и в июне с большим скрипом, за неделю, с дисконтом почти 19% от цены февраля удалось ее снова сдать. Не надо ориентироваться на цены в группах вайбера и на ОЛХ и таким образом тешить себя. Только пробовать сдавать и увидишь картину. Я понимаю, что можно и найти другие примеры. Я даже знаю случай, что сейчас пересдали дороже в, чем в феврале было. Просто в феврале цена была крайне низкой(люди давно жили и им цену не подняли до рыночной) - была двушка в пригороде,бабушатник за 5тыс, пересдали за 5,5. Это ориентир или тренд? Нет.
В центре Киева с дисконтом 30-50% хорошо, но на окраинах плохо
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming
Блумберг еще интересную сегментацию сделал - из ТОП500 американских компаний рост индексам обеспечивают всего 10, остальные не растут с апреля, находясь существенно ниже докарантинного уровня.
Прошу не удалять - это, возможно, и не имеет прямого отношения к КРЖН, но свидетельствует об умозрительности выводов Максиков о быстром восстановлении, приводящих читателей в заблуждение о прохождении дна весной.
тоже видел эту картинку в одном из телеграмчиков.
немного напрягло.
Предполагаю, что к ноябрю (выборы в США) будут всеми силами фонду держать (и подымать если успеет упасть). А потом - хоть трава не расти.
artlife написав:Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.
При армянах так не скажите. Кстати, в "нищенском" Ереване и Тбилиси новострои в центре - от 2 куе за метр. Правда таких модных как в Киеве не строят.