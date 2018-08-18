Грузия и Армения - уже не те страны, на которые мы можем смотреть свысока...
По ВВП на душу уделывают нас на 20-30%:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:33
Грузия и Армения - уже не те страны, на которые мы можем смотреть свысока...
По ВВП на душу уделывают нас на 20-30%:
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:44
Вероятно. Хотя непонятно, почему внимание Трампа так сильно приковано к фондовым индексам. Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна. Это не его электорат. Да, деньги пересичных там тоже есть, но это все не массовый сегмент, на который смотрит политик во время избирательного процесса...
И, раз уж завели об американцах, абсолютно ржачная проплаченная статья туловища из Perfect Group - рассказывает прямо таки по классике ватной пропаганды: у американцев все плохо, цены на аренду валятся, города пустеют, а КРЖН - тихая гавань и защитный актив...
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня все знакомые поуши в акциях
Многие уже планируют уехать на пенсию в маями через 1-2 годика, оплатить детям Массачусетский и попивать кааперинью на пляже
Востаннє редагувалось PS4 в Суб 25 лип, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:25
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