Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.
Грузия и Армения - уже не те страны, на которые мы можем смотреть свысока...
baraka написав:Предполагаю, что к ноябрю (выборы в США) будут всеми силами фонду держать (и подымать если успеет упасть). А потом - хоть трава не расти.
Вероятно. Хотя непонятно, почему внимание Трампа так сильно приковано к фондовым индексам. Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна. Это не его электорат. Да, деньги пересичных там тоже есть, но это все не массовый сегмент, на который смотрит политик во время избирательного процесса...
И, раз уж завели об американцах, абсолютно ржачная проплаченная статья туловища из Perfect Group - рассказывает прямо таки по классике ватной пропаганды: у американцев все плохо, цены на аренду валятся, города пустеют, а КРЖН - тихая гавань и защитный актив...
"Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США"
zРадио написав:Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна.
В США в фондовом рынке далеко не только элита сидит.
Вся страна там тем или иным боком в фонде сидит. Напрямую или через 401К.
В таком случае до выборов будут зубами держать. Правда, вопрос, чем именно владеет большинство - теми 10-ю голубыми фишками, которые растут? Доля индексной торговли фондой - всего 25% (пруф я именно тебе давал пару недель назад)