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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488048814882488348844885>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:33

  artlife написав:Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.


Грузия и Армения - уже не те страны, на которые мы можем смотреть свысока...

По ВВП на душу уделывают нас на 20-30%:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:44

  baraka написав:Предполагаю, что к ноябрю (выборы в США) будут всеми силами фонду держать (и подымать если успеет упасть). А потом - хоть трава не расти.


Вероятно. Хотя непонятно, почему внимание Трампа так сильно приковано к фондовым индексам. Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна. Это не его электорат. Да, деньги пересичных там тоже есть, но это все не массовый сегмент, на который смотрит политик во время избирательного процесса...

И, раз уж завели об американцах, абсолютно ржачная проплаченная статья туловища из Perfect Group - рассказывает прямо таки по классике ватной пропаганды: у американцев все плохо, цены на аренду валятся, города пустеют, а КРЖН - тихая гавань и защитный актив...

"Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4256049/
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна.

В США в фондовом рынке далеко не только элита сидит.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня все знакомые поуши в акциях
Многие уже планируют уехать на пенсию в маями через 1-2 годика, оплатить детям Массачусетский и попивать кааперинью на пляже
Востаннє редагувалось PS4 в Суб 25 лип, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:25

  foxluck написав:
  zРадио написав:Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна.

В США в фондовом рынке далеко не только элита сидит.

Вся страна там тем или иным боком в фонде сидит. Напрямую или через 401К.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  zРадио написав:Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна.

В США в фондовом рынке далеко не только элита сидит.

Вся страна там тем или иным боком в фонде сидит. Напрямую или через 401К.


В таком случае до выборов будут зубами держать. Правда, вопрос, чем именно владеет большинство - теми 10-ю голубыми фишками, которые растут? Доля индексной торговли фондой - всего 25% (пруф я именно тебе давал пару недель назад)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30

  zРадио написав:Вероятно. Хотя непонятно, почему внимание Трампа так сильно приковано к фондовым индексам.
https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4256049/


вроде как в истории США не было случая, чтобы президент переизбирался на второй срок на фоне падения фондового рынка.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской.


C разницей во много лет. И покупал ты высокорисковую ценную бумагу, а не недвижимость. Ну очень корректное сравнение :mrgreen: В духе "кручу-верчу..."

зРадио по словарному запасу начал напоминать Захара. Неужели люди деградируют на этом форуме?(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:36

  PS4 написав:оплатить детям Массачусетский


Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:37

  Вкладчик1234 написав:
  adeges написав:тут как раз wsj написал статейку про одну из причин роста фонды американской, на которую любят здесь ссылаться как главный индикатор будущего кржн.

Everyone’s a Day Trader Now https://www.wsj.com/articles/everyones- ... 1595649609

в двух словах. сотни тысяч начали баловаться фондой от скуки и для компенсации утраченных доходов в реальном секторе. это драйвит стоки. но day of reckoning is coming

Это то самое "нашествие домохозяек" - "инвесторы" самой последней очереди.
Те самые "таксисты" и "домохозяйки", после захода которых нужно спасаться и фиксировать прибыль

ты несёшь какую то отфонарную х...... эти "домохозяйки" это владельцы бизнесов на карантине котоорые играются там сотнями тысяч долларов....
Унуноктий
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