Додано: Суб 25 лип, 2020 17:44

baraka написав: Предполагаю, что к ноябрю (выборы в США) будут всеми силами фонду держать (и подымать если успеет упасть). А потом - хоть трава не расти. Предполагаю, что к ноябрю (выборы в США) будут всеми силами фонду держать (и подымать если успеет упасть). А потом - хоть трава не расти.

"Тобто, орендодавці квартир в великих містах можуть спати спокійно, на відміну від своїх колег зі США"

Вероятно. Хотя непонятно, почему внимание Трампа так сильно приковано к фондовым индексам. Это деньги преимущественно элиты, которой его сумасбродная риторика просто таки отвратительна. Это не его электорат. Да, деньги пересичных там тоже есть, но это все не массовый сегмент, на который смотрит политик во время избирательного процесса...И, раз уж завели об американцах, абсолютно ржачная проплаченная статья туловища из Perfect Group - рассказывает прямо таки по классике ватной пропаганды: у американцев все плохо, цены на аренду валятся, города пустеют, а КРЖН - тихая гавань и защитный актив...