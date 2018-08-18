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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:39
zРадио написав: PS4 написав:
оплатить детям Массачусетский
Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься
Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить
И да, мои друзья понимают)
2е только получили мба Чикаго booth
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:41
PS4 написав: zРадио написав: PS4 написав:
оплатить детям Массачусетский
Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься
Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить
Я все прекрасно пониманию. Состоятельных по деньгам для учебы в MIT родителей в десятки раз больше, чем их состоятельных по мозгам туда поступить детей
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zРадио
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:42
PS4 написав: zРадио написав: PS4 написав:
оплатить детям Массачусетский
Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься
Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить
И да, мои друзья понимают)
2е только получили мба Чикаго booth
ты дыбильное, на физику, химию, математику любой может получить стипендию и за такими университеты охотятся....
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:43
Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования
Или ребёнку родителей которые сколотили состояние на добывании янтаря?))
Или дети тупорылого продажника медового-оранжа?))))
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PS4
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:47
Уверен, что у детей умственно отсталого продажника медового-Оранжа шансов поступить меньше нуля)))
Потому что тупость передаётся генетически
Только истребив поколение можно поставить точку на убогости)
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PS4
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:55
PS4 написав:
Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования
Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.
PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен
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zРадио
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:56
Сильно не лайкайте)
Я ведь доношу очевидные вещи;)
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:57
zРадио написав: PS4 написав:
Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования
Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.
PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен
Как давно?
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:58
PS4 написав: zРадио написав: PS4 написав:
Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования
Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.
PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен
Как давно?
В 2013-м
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zРадио
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:59
Как поменялось твоя карьера с 2013 года? Можно в личку
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