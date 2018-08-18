RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48814882488348844885>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:39

  zРадио написав:
  PS4 написав:оплатить детям Массачусетский


Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься

Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить


И да, мои друзья понимают)
2е только получили мба Чикаго booth
PS4
 
Повідомлень: 453
З нами з: 26.12.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:41

  PS4 написав:
  zРадио написав:
  PS4 написав:оплатить детям Массачусетский


Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься

Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить


Я все прекрасно пониманию. Состоятельных по деньгам для учебы в MIT родителей в десятки раз больше, чем их состоятельных по мозгам туда поступить детей
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:42

  PS4 написав:
  zРадио написав:
  PS4 написав:оплатить детям Массачусетский


Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься

Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить
И да, мои друзья понимают)
2е только получили мба Чикаго booth

ты дыбильное, на физику, химию, математику любой может получить стипендию и за такими университеты охотятся....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21322
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования

Или ребёнку родителей которые сколотили состояние на добывании янтаря?))

Или дети тупорылого продажника медового-оранжа?))))
PS4
 
Повідомлень: 453
З нами з: 26.12.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уверен, что у детей умственно отсталого продажника медового-Оранжа шансов поступить меньше нуля)))
Потому что тупость передаётся генетически
Только истребив поколение можно поставить точку на убогости)
PS4
 
Повідомлень: 453
З нами з: 26.12.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:55

  PS4 написав:Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования


Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.

PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сильно не лайкайте)
Я ведь доношу очевидные вещи;)
PS4
 
Повідомлень: 453
З нами з: 26.12.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:57

  zРадио написав:
  PS4 написав:Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования


Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.

PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен

Как давно?
PS4
 
Повідомлень: 453
З нами з: 26.12.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:58

  PS4 написав:
  zРадио написав:
  PS4 написав:Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования


Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.

PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен

Как давно?


В 2013-м
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как поменялось твоя карьера с 2013 года? Можно в личку
PS4
 
Повідомлень: 453
З нами з: 26.12.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48814882488348844885>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1884, 1885, 1886
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18853 3098176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 16:53
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14563
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.