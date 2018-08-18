Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:12
PS4 написав: zРадио написав: PS4 написав:
оплатить детям Массачусетский
Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься
Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить
MIT считает по другому, но откуда им знать?
https://sfs.mit.edu/undergraduate-students/
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:13
PS4 написав:
Как поменялось твоя карьера с 2013 года? Можно в личку
так писал же, прокладками и подгузниками торгует
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:15
PS4 написав:
Сильно не лайкайте)
Я ведь доношу очевидные вещи;)
та все уже знают что ты опять на реабилитации на Кириловской (ты это называешь в Маями)....
Унуноктий
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:21
zРадио написав: PS4 написав:
Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования
Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.
PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен
Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?
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flyman
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:23
flyman написав:
Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?
А не надо было alumni игнорировать
На этой козе, глядишь, заехал бы в замминистры, или типа того...
zРадио
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:25
Прохожий написав: PS4 написав:
Как поменялось твоя карьера с 2013 года? Можно в личку
так писал же, прокладками и подгузниками торгует
Очень ограниченная у вас фантазия
PS4
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:25
zРадио написав: flyman написав:
Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?
А не надо было alumni игнорировать
На этой козе, глядишь, заехал бы в замминистры, или типа того...
Он в Щецине прогал за 300 Ойро ...пропустил все
PS4
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:27
flyman написав: zРадио написав: PS4 написав:
Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования
Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.
PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен
Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?
KSE я слышал хорошая undergraduate и graduate school, как для украины. Но не в мире
Chicago и MIT - это немного другая лига
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adeges
в Суб 25 лип, 2020 19:33, всього редагувалось 2 разів.
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:29
Унуноктий написав: PS4 написав:
Сильно не лайкайте)
Я ведь доношу очевидные вещи;)
та все уже знают что ты опять на реабилитации на Кириловской (ты это называешь в Маями)....
Зачем мне то Майами если и на кирилловской не плохо кормят
PS4
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:46
zРадио написав: flyman написав:
Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?
А не надо было alumni игнорировать
На этой козе, глядишь, заехал бы в замминистры, или типа того...
дик, недолго музика іграла, нєдолго фраєр танцевал.
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flyman
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