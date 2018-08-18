Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?
1)в2в йде на нове коло(всім новим знову ВСЕ щотижня платітцццо) 2) комерція під оренду в нормальній локації! І тут би кінконгівець міг би поділитись думками/секретами цього ринку, але ж він банально скаже - "не лізь туди!"(а то вб'є) (хоч, насправді, просто не хоче вирощувати конкурентів)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?
1)в2в йде на нове коло(всім новим знову ВСЕ щотижня платітцццо) 2) комерція під оренду в нормальній локації! І тут би кінконгівець міг би поділитись думками/секретами цього ринку, але ж він банально скаже - "не лізь туди!"(а то вб'є) (хоч, насправді, просто не хоче вирощувати конкурентів)
Если золото будет 5к, то пирамида будет вечная
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.