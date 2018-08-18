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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48834884488548864887>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:47

Макс, де коменти що-до цього?)) =

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?

1)в2в йде на нове коло(всім новим знову ВСЕ щотижня платітцццо) :)
2) комерція під оренду в нормальній локації!
І тут би кінконгівець міг би поділитись думками/секретами цього ринку, але ж він банально скаже - "не лізь туди!"(а то вб'є) :)
(хоч, насправді, просто не хоче вирощувати конкурентів) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:49

  adeges написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:
Тут согласен - я хотел сказать, что чаяния родителей "заработаю ребенку на MIT" бывают очень наивными. Это необходимое условие, а не достаточное.

PS: что до Chicago Booth - я сам в их лондонском кампусе обучался в корпоративном формате. Очень доволен

Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?


KSE я слышал хорошая undergraduate и graduate school, как для украины. Но не в мире

Chicago и MIT - это немного другая лига

скільки МІТ alumni вна неньці було/є Міністрами?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:50

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Долярчик поделись, лучше, новой инвест идеей. Как разбогатеть? Как начать жить в достатке?

1)в2в йде на нове коло(всім новим знову ВСЕ щотижня платітцццо) :)
2) комерція під оренду в нормальній локації!
І тут би кінконгівець міг би поділитись думками/секретами цього ринку, але ж він банально скаже - "не лізь туди!"(а то вб'є) :)
(хоч, насправді, просто не хоче вирощувати конкурентів) ;)


Если золото будет 5к, то пирамида будет вечная :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:52

  adeges написав:
KSE я слышал хорошая undergraduate и graduate school, как для украины. Но не в мире

Chicago и MIT - это немного другая лига

вопщето KSE це отстойнік для брейн дрейн
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:56

  adeges написав:
  PS4 написав:
  zРадио написав:
Не уверен, что ваши друзья понимают, о чем говорят. В MIT попадают не по кошельку, а по мозгам, это не украинские вузы, где платишь и учишься

Ты наверное не понимаешь
Мозгов не достаточно, надо ещё бабло
Только 1 из 10000 может попробовать получить стипендию
Остальные - 250к должны выложить


MIT считает по другому, но откуда им знать?
https://sfs.mit.edu/undergraduate-students/

Ему с Кириловской виднее)))
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:57

  PS4 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?


А не надо было alumni игнорировать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: На этой козе, глядишь, заехал бы в замминистры, или типа того...

Он в Щецине прогал за 300 Ойро ...пропустил все

трускавки собирав
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему на эту ветку так тянет умалишённых?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:03

  flyman написав:скільки МІТ alumni вна неньці було/є Міністрами?


Я ж как раз и угорал в том сообщении с нашей системы "лифтов" :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:06

  Унуноктий написав:Почему на эту ветку так тянет умалишённых?

Вот и расскажи нам))
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:07

  zРадио написав:
  flyman написав:скільки МІТ alumni вна неньці було/є Міністрами?


Я ж как раз и угорал в том сообщении с нашей системы "лифтов" :)

Ты его ремонт в подвале видел?)
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