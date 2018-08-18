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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4884488548864887>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:12

Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.

Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:15

  PS4 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:скільки МІТ alumni вна неньці було/є Міністрами?


Я ж как раз и угорал в том сообщении с нашей системы "лифтов" :)

Ты его ремонт в подвале видел?)


Нет. Я только знаю про сегмент "кавалирок", и что это low-low cost. Фото не видел, но воображение у меня неплохое)))
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:20

  zРадио написав:Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.

Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..

это про мывсеумрем и про зраду?
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:29

  zРадио написав:Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.

Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..

да да, это жидо-массонский заговор
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:03

  airmax78 написав:Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.

Во всей Одессе?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:04

  airmax78 написав:в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.


Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:05

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.

Во всей Одессе?

Нет конечно. Это только в квадрате между Приморским, Гоголя, Дерибасовской и Пушкинской. Тех что на пляже я не считаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:12

  zРадио написав:
  PS4 написав:
  zРадио написав:Я ж как раз и угорал в том сообщении с нашей системы "лифтов" :)

Ты его ремонт в подвале видел?)


Нет. Я только знаю про сегмент "кавалирок", и что это low-low cost. Фото не видел, но воображение у меня неплохое)))

взагалі то забудовник позиціонує як комфорт
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:13

  zРадио написав:
  airmax78 написав:в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.


Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...

він мав на увазі "єврейського походження"
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flyman
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