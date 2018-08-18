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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:12
Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.
Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..
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zРадио
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:15
PS4 написав: zРадио написав: flyman написав:
скільки МІТ alumni вна неньці було/є Міністрами?
Я ж как раз и угорал в том сообщении с нашей системы "лифтов"
Ты его ремонт в подвале видел?)
Нет. Я только знаю про сегмент "кавалирок", и что это low-low cost. Фото не видел, но воображение у меня неплохое)))
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:20
zРадио написав:
Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев
, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами. Это "сетка" влияния
на покупателя такая... из всех утюгов и чайников
?..
это про мывсеумрем и про зраду?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:29
zРадио написав:
Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.
Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..
да да, это жидо-массонский заговор
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:47
Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
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airmax78
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:03
airmax78 написав:
Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Во всей Одессе?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:04
airmax78 написав:
в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
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zРадио
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:05
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Во всей Одессе?
Нет конечно. Это только в квадрате между Приморским, Гоголя, Дерибасовской и Пушкинской. Тех что на пляже я не считаю.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:12
zРадио написав: PS4 написав: zРадио написав:
Я ж как раз и угорал в том сообщении с нашей системы "лифтов"
Ты его ремонт в подвале видел?)
Нет. Я только знаю про сегмент "кавалирок", и что это low-low cost. Фото не видел, но воображение у меня неплохое)))
взагалі то забудовник позиціонує як комфорт
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:13
zРадио написав: airmax78 написав:
в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
він мав на увазі "єврейського походження"
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