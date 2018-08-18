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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4884488548864887

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.


Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...

Где дождь, а где Одесса.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:26

  flyman написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.


Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...

він мав на увазі "єврейського походження"


Ааа, тьфу)) Ну ок, будем теперь знать. Хотя людям без националистических предрассудков (включая меня) это строго пофиг
zРадио
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  #<1 ... 4884488548864887
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