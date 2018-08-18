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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:21
zРадио написав: airmax78 написав:
в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
Где дождь, а где Одесса.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:26
flyman написав: zРадио написав: airmax78 написав:
в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
він мав на увазі "єврейського походження"
Ааа, тьфу)) Ну ок, будем теперь знать. Хотя людям без националистических предрассудков (включая меня) это строго пофиг
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