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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:21
zРадио написав: airmax78 написав:
в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
Где дождь, а где Одесса.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:26
flyman написав: zРадио написав: airmax78 написав:
в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...
він мав на увазі "єврейського походження"
Ааа, тьфу)) Ну ок, будем теперь знать. Хотя людям без националистических предрассудков (включая меня) это строго пофиг
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:03
airmax78 написав:
Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Повторюсь: если вы хотите избавится от идиотов - надо истребить все поколение
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:13
И Максик крышей уехал(
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:14
PS4 написав: airmax78 написав:
Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.
Повторюсь: если вы хотите избавится от идиотов - надо истребить все поколение
Ну у тебя на Кирилловской конечно и идиоты есть.....
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:19
zРадио написав:
Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.
Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..
Это я скопировал удаленные сообщения . Там ещё кто-то лайкнул .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.
Что ты тогда тут делаешь ?
Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне.
Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )
Я тут ради того, чтобы твои посты читать. Надеюсь узнать инсайд о товаре который гребут.
Если ты не продаешь и не покупаешь. То что тут можно делать ? Это минимум странно .
Что ты покупал у Таракана ?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 25 лип, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22
proftpd66 написав: zРадио написав:
Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.
Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..
Это я скопировал удаленные сообщения . Там ещё кто-то лайкнул .
Жаль нельзя лайки восстанавлить.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:23
airmax78 написав: proftpd66 написав: zРадио написав:
Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.
Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..
Это я скопировал удаленные сообщения . Там ещё кто-то лайкнул .
Жаль нельзя лайки восстанавлить.
Я имел ввиду , на домике кто-то лайкнул .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:25
proftpd66 написав:
Если ты не продаешь и не покупаешь. То что тут можно делать ? Это минимуму странно .
Что ты покупал у Таракана ?
Загоняю нарот в Рыбальский. У Таракана брал товар по $3.27.
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