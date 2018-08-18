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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4885488648874888>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.


Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...

Где дождь, а где Одесса.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:26

  flyman написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.


Ты перегрелся? Дык вроде нежарко сегодня, и вообще дождь...

він мав на увазі "єврейського походження"


Ааа, тьфу)) Ну ок, будем теперь знать. Хотя людям без националистических предрассудков (включая меня) это строго пофиг
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:03

  airmax78 написав:Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.

Повторюсь: если вы хотите избавится от идиотов - надо истребить все поколение
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И Максик крышей уехал(

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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:
  airmax78 написав:Сообщение для ЮрияТ: в Одессе сегодня 42.3% жителей Украины.

Повторюсь: если вы хотите избавится от идиотов - надо истребить все поколение
Ну у тебя на Кирилловской конечно и идиоты есть.....

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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:19

  zРадио написав:Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.

Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..



Это я скопировал удаленные сообщения . Там ещё кто-то лайкнул .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял, что я пытаюсь что-то продать? У меня все отлично. Покупал дешевле чем Зрадио на Минской. Продавать, пока, не собираюсь. Сделаю ремонт и буду какое-то время жить в обезлюдевшем Киеве.


Что ты тогда тут делаешь ? :)
Мог бы продать и сделать 20-30% годовых . Даже на гривне.
Или Хрущ и совок ремонтировать, Президент возить . ( Резиновые изделия )

Я тут ради того, чтобы твои посты читать. Надеюсь узнать инсайд о товаре который гребут.


Если ты не продаешь и не покупаешь. То что тут можно делать ? Это минимум странно .

Что ты покупал у Таракана ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 лип, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.

Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..



Это я скопировал удаленные сообщения . Там ещё кто-то лайкнул .

Жаль нельзя лайки восстанавлить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:23

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  zРадио написав:Дошел я тут до форума Домика "Дно рынка и влияющие факторы". С удивлением нашел репосты моих здешних комментариев, но то фигня, бога ради. А вот что огорчает - оппонируют им все те же люди и все теми же словами.

Это "сетка" влияния на покупателя такая... из всех утюгов и чайников?..



Это я скопировал удаленные сообщения . Там ещё кто-то лайкнул .

Жаль нельзя лайки восстанавлить.



Я имел ввиду , на домике кто-то лайкнул .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:25

  proftpd66 написав:
Если ты не продаешь и не покупаешь. То что тут можно делать ? Это минимуму странно .

Что ты покупал у Таракана ?

Загоняю нарот в Рыбальский. У Таракана брал товар по $3.27.
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