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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4885488648874888

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:26

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
Если ты не продаешь и не покупаешь. То что тут можно делать ? Это минимуму странно .

Что ты покупал у Таракана ?

Загоняю нарот в Рыбальский. У Таракана брал товар по $3.27.



Как называется?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

РыбальSky
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:32

  Мизантрóп написав:РыбальSky
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На том перегоне берут 4-8 Электровоза. 4 спереди и сзаде ещё 4 толкают . Цепят вагонов 100-200 штук. И ещё почему на скорости там разгоняют из сгорки . Может быть за 1 раз чтобы перегнать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 лип, 2020 22:40, всього редагувалось 2 разів.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:32

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
Если ты не продаешь и не покупаешь. То что тут можно делать ? Это минимуму странно .

Что ты покупал у Таракана ?

Загоняю нарот в Рыбальский. У Таракана брал товар по $3.27.



Как называется?

Не скажу. Нарот гребет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:35

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Загоняю нарот в Рыбальский. У Таракана брал товар по $3.27.



Как называется?

Не скажу. Нарот гребет.



https://www.animalpak.com/animal-pump-pro

Вот могу продать .


И для стояка для эрекции , чтобы двигать, проталкивать и пихать свою недвижимость .

https://www.animalpak.com/animal-stak
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:56

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Как называется?

Не скажу. Нарот гребет.

https://www.animalpak.com/animal-pump-pro

Вот могу продать .


И для стояка для эрекции , чтобы двигать, проталкивать и пихать свою недвижимость .

https://www.animalpak.com/animal-stak

куда катится эта ветка? продавцы презервативов и бадов стали серьёзными игроками на кржн
p/s/ Максику бады уже не помогут, не та стадия простатита(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:59

  Унуноктий написав:куда катится эта ветка? продавцы презервативов и бадов стали серьёзными игроками на кржн
p/s/ Максику бады уже не помогут, не та стадия простатита(


У меня оборот был 45-55к$ за два года это без опта, только розница. А с оптом ещё больше.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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  #<1 ... 4885488648874888
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