Как называется?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:26
Как называется?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:32
На том перегоне берут 4-8 Электровоза. 4 спереди и сзаде ещё 4 толкают . Цепят вагонов 100-200 штук. И ещё почему на скорости там разгоняют из сгорки . Может быть за 1 раз чтобы перегнать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 лип, 2020 22:40, всього редагувалось 2 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:32
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:35
Вот могу продать .
И для стояка для эрекции , чтобы двигать, проталкивать и пихать свою недвижимость .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:56
куда катится эта ветка? продавцы презервативов и бадов стали серьёзными игроками на кржн
p/s/ Максику бады уже не помогут, не та стадия простатита(
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:59
У меня оборот был 45-55к$ за два года это без опта, только розница. А с оптом ещё больше.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
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