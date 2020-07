Додано: Нед 26 лип, 2020 01:51

Ташкент довольно убогий город, чуть в сторону от центральных улиц, в эти их махали и капец. Ереван тоже довольно скучный. Тбилиси из них всех самый приятный для жизни. Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был. Ташкент довольно убогий город, чуть в сторону от центральных улиц, в эти их махали и капец. Ереван тоже довольно скучный. Тбилиси из них всех самый приятный для жизни. Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был.

Ташкент - огромный, практически бесконечный при прогулке прекрасный центр с великолепными парками, освещением, отличными дорогами, чистый, ухоженный, благополучный современный город.

Тбилиси - бедный, неимоверно грязный, заплеванный ветшающий город с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и засанными переулками, от которых слезятся глаза, сразу у Шота Руставели.

Да, и Душанбе - бутафорский азиатский центр с иллюминацией и фальшивым мрамором "пабагатому" в нескольких кварталах вокруг дворца падишаха и далее одичавшие фавелы из пришедшей в упадок советской застройки 50-60-летней давности и новостроев из говна и палок. Ташкент - огромный, практически бесконечный при прогулке прекрасный центр с великолепными парками, освещением, отличными дорогами, чистый, ухоженный, благополучный современный город.Тбилиси - бедный, неимоверно грязный, заплеванный ветшающий город с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и засанными переулками, от которых слезятся глаза, сразу у Шота Руставели.Да, и Душанбе - бутафорский азиатский центр с иллюминацией и фальшивым мрамором "пабагатому" в нескольких кварталах вокруг дворца падишаха и далее одичавшие фавелы из пришедшей в упадок советской застройки 50-60-летней давности и новостроев из говна и палок.



Все указанные страны - фактически тоталитарные, кроме Грузии и Армении.



В Астану, Баку вброшено просто немеряно денег. Выглядят красиво, как минимум центр. Ташкент не произвел подобного впечатления, хотя плов и рынок так однозначно лучшие. Минск - порядок на дорогах трудно не заметить. Ереван - бедно, даже в центре, даже по сравнению с Киевом. В Тбилиси не был.



Да, это впечатления 2016-2017 Все указанные страны - фактически тоталитарные, кроме Грузии и Армении.В Астану, Баку вброшено просто немеряно денег. Выглядят красиво, как минимум центр. Ташкент не произвел подобного впечатления, хотя плов и рынок так однозначно лучшие. Минск - порядок на дорогах трудно не заметить. Ереван - бедно, даже в центре, даже по сравнению с Киевом. В Тбилиси не был.Да, это впечатления 2016-2017

