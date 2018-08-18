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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 23:30
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Додано: Нед 26 лип, 2020 00:36
airmax78 написав: artlife написав:
Вчера после поездки прошелся по Печерску. Поймал себя на мысли, что становится все более и более похоже на нищенский Ереван или нищенское Тбилиси с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и обоссанными подворотнями. Судьба всех банановых республик очень схожа.
При армянах так не скажите. Кстати, в "нищенском" Ереване и Тбилиси новострои в центре - от 2 куе за метр. Правда таких модных как в Киеве не строят.
Вы этим хотите сказать, что Ереван и Тбилиси не нищенские города? Атмосфера провинциализма, щемящей бедности и упадка даже в центре. И жалкие кавказские потуги прикрыть голый зад павлиньими перьями. Довольно часто езжу по бывшим республикам Союза. Могу сказать, что по атмосфере спокойного благополучия, ухоженности и здоровья на первом месте Ташкент. Далее, возможно, Минск. Баку - город контрастов, но тоже неплох. Киев уже где-то рядом с несчастными Тбилиси и Ереваном.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 00:45
artlife написав: airmax78 написав:
При армянах так не скажите. Кстати, в "нищенском" Ереване и Тбилиси новострои в центре - от 2 куе за метр. Правда таких модных как в Киеве не строят.
Вы этим хотите сказать, что Ереван и Тбилиси не нищенские города? Атмосфера провинциализма, щемящей бедности и упадка даже в центре. И жалкие кавказские потуги прикрыть голый зад павлиньими перьями. Довольно часто езжу по бывшим республикам Союза. Могу сказать, что по атмосфере спокойного благополучия, ухоженности и здоровья на первом месте Ташкент. Далее, возможно, Минск. Киев уже где-то рядом со столицами нищих бантустанов.
Ташкент довольно убогий город, чуть в сторону от центральных улиц, в эти их махали и капец. Ереван тоже довольно скучный. Тбилиси из них всех самый приятный для жизни. Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 00:49
airmax78 написав:
Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был.
Если про скачок, то не Москва и не Баку, а Астана (или как недавно ее переименовали - Нур-Султан). Но климат там - это адище...
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:13
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
При армянах так не скажите. Кстати, в "нищенском" Ереване и Тбилиси новострои в центре - от 2 куе за метр. Правда таких модных как в Киеве не строят.
Вы этим хотите сказать, что Ереван и Тбилиси не нищенские города? Атмосфера провинциализма, щемящей бедности и упадка даже в центре. И жалкие кавказские потуги прикрыть голый зад павлиньими перьями. Довольно часто езжу по бывшим республикам Союза. Могу сказать, что по атмосфере спокойного благополучия, ухоженности и здоровья на первом месте Ташкент. Далее, возможно, Минск. Киев уже где-то рядом со столицами нищих бантустанов.
Ташкент довольно убогий город, чуть в сторону от центральных улиц, в эти их махали и капец. Ереван тоже довольно скучный. Тбилиси из них всех самый приятный для жизни. Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был.
Ты берешь 100 штук?
От куда ты знаешь таракана ?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:31
airmax78 написав: artlife написав:
Вы этим хотите сказать, что Ереван и Тбилиси не нищенские города? Атмосфера провинциализма, щемящей бедности и упадка даже в центре. И жалкие кавказские потуги прикрыть голый зад павлиньими перьями. Довольно часто езжу по бывшим республикам Союза. Могу сказать, что по атмосфере спокойного благополучия, ухоженности и здоровья на первом месте Ташкент. Далее, возможно, Минск. Киев уже где-то рядом со столицами нищих бантустанов.
Ташкент довольно убогий город, чуть в сторону от центральных улиц, в эти их махали и капец. Ереван тоже довольно скучный. Тбилиси из них всех самый приятный для жизни. Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был.
Ташкент - огромный, практически бесконечный при прогулке прекрасный центр с великолепными парками, освещением, отличными дорогами, чистый, ухоженный, благополучный современный город.
Тбилиси - бедный, неимоверно грязный, заплеванный ветшающий город с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и засанными переулками, от которых слезятся глаза, сразу у Шота Руставели.
Да, и Душанбе - бутафорский азиатский центр с иллюминацией и фальшивым мрамором "пабагатому" в нескольких кварталах вокруг дворца падишаха и далее одичавшие фавелы из пришедшей в упадок советской застройки 50-60-летней давности и новостроев из говна и палок.
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 26 лип, 2020 01:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:33
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:38
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:40
proftpd66 написав:
Ты берешь 100 штук?
От куда ты знаешь таракана ?
С тараканом мы вместе товаром на 7м торговали. Потом у него дела в гору пошли, а мне пришлось пойти учиться.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:51
artlife написав: airmax78 написав: artlife написав:
Вы этим хотите сказать, что Ереван и Тбилиси не нищенские города? Атмосфера провинциализма, щемящей бедности и упадка даже в центре. И жалкие кавказские потуги прикрыть голый зад павлиньими перьями. Довольно часто езжу по бывшим республикам Союза. Могу сказать, что по атмосфере спокойного благополучия, ухоженности и здоровья на первом месте Ташкент. Далее, возможно, Минск. Киев уже где-то рядом со столицами нищих бантустанов.
Ташкент довольно убогий город, чуть в сторону от центральных улиц, в эти их махали и капец. Ереван тоже довольно скучный. Тбилиси из них всех самый приятный для жизни. Из всех советских городов, конечно, самый большой скачок сделала Москва. Говорят Баку еще какой-то сильно деньгами заваленный, но я не был.
Ташкент - огромный, практически бесконечный при прогулке прекрасный центр с великолепными парками, освещением, отличными дорогами, чистый, ухоженный, благополучный современный город.
Тбилиси - бедный, неимоверно грязный, заплеванный ветшающий город с обваливающимися фасадами, раздолбанными тротуарами и засанными переулками, от которых слезятся глаза, сразу у Шота Руставели.
Да, и Душанбе - бутафорский азиатский центр с иллюминацией и фальшивым мрамором "пабагатому" в нескольких кварталах вокруг дворца падишаха и далее одичавшие фавелы из пришедшей в упадок советской застройки 50-60-летней давности и новостроев из говна и палок.
Все указанные страны - фактически тоталитарные, кроме Грузии и Армении.
В Астану, Баку вброшено просто немеряно денег. Выглядят красиво, как минимум центр. Ташкент не произвел подобного впечатления, хотя плов и рынок так однозначно лучшие. Минск - порядок на дорогах трудно не заметить. Ереван - бедно, даже в центре, даже по сравнению с Киевом. В Тбилиси не был.
Да, это впечатления 2016-2017
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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