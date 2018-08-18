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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4887488848894890

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:57

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
Ты берешь 100 штук?

От куда ты знаешь таракана ?

С тараканом мы вместе товаром на 7м торговали. Потом у него дела в гору пошли, а мне пришлось пойти учиться.


На 7м. Вы торговали в Одессе ?

Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?

Почему в США не уехал или в Европу?
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proftpd66
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  #<1 ... 4887488848894890
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