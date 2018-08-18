На 7м. Вы торговали в Одессе ?
Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?
Почему в США не уехал или в Европу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лип, 2020 01:57
На 7м. Вы торговали в Одессе ?
Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?
Почему в США не уехал или в Европу?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
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