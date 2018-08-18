На 7м. Вы торговали в Одессе ?
Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?
Строки зависли в УкрБуд?
Почему в США не уехал или в Европу?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:57
На 7м. Вы торговали в Одессе ?
Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?
Строки зависли в УкрБуд?
Почему в США не уехал или в Европу?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Нед 26 лип, 2020 04:24
Раз пошла такая пьянка...
У знакомого сын закончил в Германии университет. Они шли к этому чуть-ли не с первого класса киевской школы - в школу тоже не простую пошли, для этого каждый день ребенок возился (впоследствии ездил) через пол-Киева. Одни из дорогих (скорее эффективных, но дорогих) курсов по немецкому и английскому. Победы и призовые места в киевских олимпиадах по этим двум языкам. Поездки по обмену - жил в немецких семьях. Все это требовало денег, много денег. И если до 2008 года это не составляло труда, то потом были моменты, когда не было денег даже на еду. Но на учебу находили деньги в любом случае. В Германии образование на немецком бесплатное.
В США у знакомого амбиции, чтобы старшая дочка поступила в "Лигу Плюща" (МИТ туда тоже входит, но скорей всего это будет Принстон). Сейчас дочка закончила частную мидлскул
и готовится в частную хайскул. Для этого ей надо будет каждый день ездить из южной части Бруклина в Стейтен Айленд. На учебу в мидлскул уходила вся зп жены знакомого, за хайскул надо будет платить еще и частью папиной зп и скорей всего частью дохода с бизнеса (у него помимо работы еще и вялоработающая ЛЛС). Младшему сыну было сказано, что его образование семья не потянет и чтобы он готовился к службе в армии (отставникам государство оплачивает получение образования), максимум что ему они готовы сейчас дать - секция каратэ за 500 баксов в месяц.
К чему я это написал? Как видно из того, что выше - семья учебу в Лиге Плюща не потянет. И цели такой не стоит. Цель - подготовить ребенка к поступлению, это самая трудная задача. Это и много денег и усилий и способностей ребенка А после поступления будут браться лоны на учебу. Благо получить тем кто уже поступил - как 2 пальца. Людей-же в США, которые могут оплатить Лигу Плюща своим детям на порядки больше, чем Лига в состоянии принять. Поэтому берут лучших из лучших. И с них дерут в полный рост.
И если уж совсем доводить мысль до конца, то да, если ребенок поступает таки и родители хотят помочь финансово, то продажа где-нибудь в дорогой локации и переезд в пенсионную Флориду - логичный шаг. Особенно если работа на удаленке или уже пора на пенсию.
Додано: Нед 26 лип, 2020 04:34
А нахрена им нэнька?
К выпуску в вузах Лиги работодатели всего мира в очередь выстраиваются. Выпускникам со старта столько, сколько у украинских успешных предел мечтаний.
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