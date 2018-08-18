RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4887488848894890

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:57

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
Ты берешь 100 штук?

От куда ты знаешь таракана ?

С тараканом мы вместе товаром на 7м торговали. Потом у него дела в гору пошли, а мне пришлось пойти учиться.


На 7м. Вы торговали в Одессе ?

Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?

Строки зависли в УкрБуд?

Почему в США не уехал или в Европу?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 22.12.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 04:24

  PS4 написав:Ну вот подумай у кого больше шансов поступить в МИТ?
Ребёнку родители которого прошли этот пусть и знаю всю ценность и сложности получения данного образования

Или ребёнку родителей которые сколотили состояние на добывании янтаря?))

Или дети тупорылого продажника медового-оранжа?))))


Раз пошла такая пьянка...
У знакомого сын закончил в Германии университет. Они шли к этому чуть-ли не с первого класса киевской школы - в школу тоже не простую пошли, для этого каждый день ребенок возился (впоследствии ездил) через пол-Киева. Одни из дорогих (скорее эффективных, но дорогих) курсов по немецкому и английскому. Победы и призовые места в киевских олимпиадах по этим двум языкам. Поездки по обмену - жил в немецких семьях. Все это требовало денег, много денег. И если до 2008 года это не составляло труда, то потом были моменты, когда не было денег даже на еду. Но на учебу находили деньги в любом случае. В Германии образование на немецком бесплатное.
В США у знакомого амбиции, чтобы старшая дочка поступила в "Лигу Плюща" (МИТ туда тоже входит, но скорей всего это будет Принстон). Сейчас дочка закончила частную мидлскул
и готовится в частную хайскул. Для этого ей надо будет каждый день ездить из южной части Бруклина в Стейтен Айленд. На учебу в мидлскул уходила вся зп жены знакомого, за хайскул надо будет платить еще и частью папиной зп и скорей всего частью дохода с бизнеса (у него помимо работы еще и вялоработающая ЛЛС). Младшему сыну было сказано, что его образование семья не потянет и чтобы он готовился к службе в армии (отставникам государство оплачивает получение образования), максимум что ему они готовы сейчас дать - секция каратэ за 500 баксов в месяц.
К чему я это написал? Как видно из того, что выше - семья учебу в Лиге Плюща не потянет. И цели такой не стоит. Цель - подготовить ребенка к поступлению, это самая трудная задача. Это и много денег и усилий и способностей ребенка А после поступления будут браться лоны на учебу. Благо получить тем кто уже поступил - как 2 пальца. Людей-же в США, которые могут оплатить Лигу Плюща своим детям на порядки больше, чем Лига в состоянии принять. Поэтому берут лучших из лучших. И с них дерут в полный рост.
И если уж совсем доводить мысль до конца, то да, если ребенок поступает таки и родители хотят помочь финансово, то продажа где-нибудь в дорогой локации и переезд в пенсионную Флориду - логичный шаг. Особенно если работа на удаленке или уже пора на пенсию.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11007
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4967 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 04:34

  flyman написав:
  adeges написав:
  flyman написав:Я закінчив KSE, але прем"єром не був.
І шо?


KSE я слышал хорошая undergraduate и graduate school, как для украины. Но не в мире

Chicago и MIT - это немного другая лига

скільки МІТ alumni вна неньці було/є Міністрами?


А нахрена им нэнька?
К выпуску в вузах Лиги работодатели всего мира в очередь выстраиваются. Выпускникам со старта столько, сколько у украинских успешных предел мечтаний.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11007
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4967 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4887488848894890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1884, 1885, 1886
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18854 3098624
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 01:32
Рыба-сом
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14567
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6486)
26.07.2020 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.