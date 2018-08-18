На 7м. Вы торговали в Одессе ?
Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?
Строки зависли в УкрБуд?
Почему в США не уехал или в Европу?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 01:57
На 7м. Вы торговали в Одессе ?
Сколько ты заработал денег ? Ты купил и не смог продать 150к$? И сейчас делаешь ремонт за 50к$?
Строки зависли в УкрБуд?
Почему в США не уехал или в Европу?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Нед 26 лип, 2020 04:24
Раз пошла такая пьянка...
У знакомого сын закончил в Германии университет. Они шли к этому чуть-ли не с первого класса киевской школы - в школу тоже не простую пошли, для этого каждый день ребенок возился (впоследствии ездил) через пол-Киева. Одни из дорогих (скорее эффективных, но дорогих) курсов по немецкому и английскому. Победы и призовые места в киевских олимпиадах по этим двум языкам. Поездки по обмену - жил в немецких семьях. Все это требовало денег, много денег. И если до 2008 года это не составляло труда, то потом были моменты, когда не было денег даже на еду. Но на учебу находили деньги в любом случае. В Германии образование на немецком бесплатное.
В США у знакомого амбиции, чтобы старшая дочка поступила в "Лигу Плюща" (МИТ туда тоже входит, но скорей всего это будет Принстон). Сейчас дочка закончила частную мидлскул
и готовится в частную хайскул. Для этого ей надо будет каждый день ездить из южной части Бруклина в Стейтен Айленд. На учебу в мидлскул уходила вся зп жены знакомого, за хайскул надо будет платить еще и частью папиной зп и скорей всего частью дохода с бизнеса (у него помимо работы еще и вялоработающая ЛЛС). Младшему сыну было сказано, что его образование семья не потянет и чтобы он готовился к службе в армии (отставникам государство оплачивает получение образования), максимум что ему они готовы сейчас дать - секция каратэ за 500 баксов в месяц.
К чему я это написал? Как видно из того, что выше - семья учебу в Лиге Плюща не потянет. И цели такой не стоит. Цель - подготовить ребенка к поступлению, это самая трудная задача. Это и много денег и усилий и способностей ребенка А после поступления будут браться лоны на учебу. Благо получить тем кто уже поступил - как 2 пальца. Людей-же в США, которые могут оплатить Лигу Плюща своим детям на порядки больше, чем Лига в состоянии принять. Поэтому берут лучших из лучших. И с них дерут в полный рост.
И если уж совсем доводить мысль до конца, то да, если ребенок поступает таки и родители хотят помочь финансово, то продажа где-нибудь в дорогой локации и переезд в пенсионную Флориду - логичный шаг. Особенно если работа на удаленке или уже пора на пенсию.
Додано: Нед 26 лип, 2020 04:34
А нахрена им нэнька?
К выпуску в вузах Лиги работодатели всего мира в очередь выстраиваются. Выпускникам со старта столько, сколько у украинских успешных предел мечтаний.
Додано: Нед 26 лип, 2020 05:21
Один простий україньський сільський хлопець закінчив Тернопільський наргосп і став Головою НБУ і Президентом, це з одного боку.
З іншого боку, за 30куе (навіть не в кредит на 35 років) можна придбати 3 кавалірки в європейській столиці недалеко від метро. В Вашингтоні чи Нью-Йорку, думаю, від півляма затягнуло би.
Так що успєшний успєх він різний в США і вна неньці.
В США/Європу може і є кому зміст емігрувати, але не все так однозначно.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 06:27
Сразу прошу прощения у Прохожего - не я это начал.
1.Пример про прыщавого - ни к селу ни к городу. Ему особо не чем гордиться.
2. Сколько времени у условного европейского Флая ушло-бы на отложить (не заработать) 30 куе? Даже учитывая беспримерный аскетизм Флая? "Комнату с холодильником" помнят многие. Если я не ошибаюсь, Флай - кодер? Так я сразу отвечу про чисто умозрительного Флая из Нью-Йорка в контексте недвиги. Он (кодер) будет рубить минимум червонец в месяц (это где-то 7,5 нетто) и укладываться с рентом и едьбой в 1 куе (комната 500 баксов (как вариант снять еще и с руммейтом, тогда это 300), едьба 200, проезд на ОТ 100-120, мобильная связь 40-50, домашний энторнет (если нужет) без ТВ и домшнего телефона - 40.
Итого, в загашник будет поступать 6,5 куе. то есть порядка 70+ куе в год и весной следующего года где-то червонец он получит такс ретерн. Итого, 80 куе. Студия в неплохом доме в коопе порядка 170 куе можно найти ( и это не кавалирка в 17 метров, а порядка 40 квадратов). То есть, на это уйдет порядка 2 лет. В ренте (если позволяет устав коопа или "договориться" с бордом) эта кавалирка будет приносить порядка 1,5 куе в месяц из которых мейнтанс потянет баксов 500 (для студии, для 1 бедрум баксов 600-800, в зависимости от коопа). Это будет включать все абсолютно платежи по владению, включая праперти тэкс, содержанию и комунали кроме ээ (30-100баксов, в зависимости от интенсивности ) и энторнета (см выше). Если американский флай останется жить в комнате с холодильником, а кавалирку сдаст в рент, то будет иметь дополнительно 12 куе в год от рента и через 2 года опять купит кавалирку и тд. Для понимания вопроса, в таком-же доме 1 бедрум будет стоить порядка 250 куе, а 2 бедрум 270-290. Ой, забыл, еще будет фи порядка 5-7% при покупке вступительный взнос в фонд коопа.
Хочу обратить внимание, что площадь превышает в 2+ раза кавалирки киевского Флая. И через 6 лет Флай будет иметь кэшфлоу с 3 студий в НЙ в 36 куе в год.
В моих выкладках есть одно тонкое место - надо покупать студии в коопах с гибким бордом, то есть с "нашими". Это существенно снижает варианты по локациям, но все возможно. В конце концов, покупки подвалов в самостроях под Киевом - это тоже "финт ушами".
Додано: Нед 26 лип, 2020 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Відповім уклончіво (
На рахунок NY, там дуже багато ньюансів, починаючи від того щоб отримати роботу/візу, закінчуючи, мабуть громадянством.
Навіть, якщо вкласти по 3куе в ремонти кавалірок і здавити трохи дорожче як кімнату з холодильником, скажімо по $133 кожну (грубо 4000 грн на моменті), то це приноситиме $399 щомісяця, що більше чим достатньо на життя пересіченого, в той час як в США $36К, це так собі.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лип, 2020 08:08, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 26 лип, 2020 08:02
А мне и не надо отвечать. Себе надо ответить и сопоставить с "альтернативной реальностью".
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