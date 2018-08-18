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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4888488948904891

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:48

flyman
Ні флай, у мене все правильно. Я ще доповнив картинку. На моє імхо ситуація вигляда так. Можна сперечатись, але проти 30 років розвалу і того, що кожень день бачиш в Україні виходячи на вулицю не попреш :)

Зображення

зі. А що в тебе сьогодні морнінг шіфт? З 5 ранку на хфорумє.

ззі. Я на роботі наприклад...
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:56

  change_pm написав:flyman
Ні флай, у мене все правильно. Я ще доповнив картинку. На моє імхо ситуація вигляда так. Можна сперечатись, але проти 30 років розвалу і того, що кожень день бачиш в Україні виходячи на вулицю не попреш :)

Зображення

зі. А що в тебе сьогодні морнінг шіфт? З 5 ранку на хфорумє.

ззі. Я на роботі наприклад...

та проснувся рано: як в"ючна доманшя тварина Буридана не могу принять рішення згідно теореми Ескобара відносно кавалірки, та внєзапно обнаружив в орендній темі підкинуту Прохожим зраду.

По картинці: і зліва і справа Соросята: кейнсіанці і лібертаріанці, тільки хз. ху із ху.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
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flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:19

  flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?

Тю блін! Варіант Т - Тесла, через ІБРК.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда.
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