Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman Ні флай, у мене все правильно. Я ще доповнив картинку. На моє імхо ситуація вигляда так. Можна сперечатись, але проти 30 років розвалу і того, що кожень день бачиш в Україні виходячи на вулицю не попреш
зі. А що в тебе сьогодні морнінг шіфт? З 5 ранку на хфорумє.
change_pm написав:flyman Ні флай, у мене все правильно. Я ще доповнив картинку. На моє імхо ситуація вигляда так. Можна сперечатись, але проти 30 років розвалу і того, що кожень день бачиш в Україні виходячи на вулицю не попреш
зі. А що в тебе сьогодні морнінг шіфт? З 5 ранку на хфорумє.
ззі. Я на роботі наприклад...
та проснувся рано: як в"ючна доманшя тварина Буридана не могу принять рішення згідно теореми Ескобара відносно кавалірки, та внєзапно обнаружив в орендній темі підкинуту Прохожим зраду.
По картинці: і зліва і справа Соросята: кейнсіанці і лібертаріанці, тільки хз. ху із ху.