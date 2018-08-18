Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:2. Сколько времени у условного европейского Флая ушло-бы на отложить (не заработать) 30 куе? Даже учитывая беспримерный аскетизм Флая? "Комнату с холодильником" помнят многие. Если я не ошибаюсь, Флай - кодер
Не буду відповідати, бо тут в людей так палатиме в пердаках, що дим буде видно в Димері.
А мне и не надо отвечать. Себе надо ответить и сопоставить с "альтернативной реальностью".
Я от не зрозумів, що ти хочеш сказати. На поставлене питання є реальна відповідь проінвестованими кавалірками, а не розрахунками "а як би то воно могло бути в Нью Йорку при Обамі".
Щось не чути Понаїєха з Техащини, вже третій рік там, а тільки недавно збирався купляти лише пару соток в полі (хз чи не в кредит).
flyman Ні флай, у мене все правильно. Я ще доповнив картинку. На моє імхо ситуація вигляда так. Можна сперечатись, але проти 30 років розвалу і того, що кожень день бачиш в Україні виходячи на вулицю не попреш
зі. А що в тебе сьогодні морнінг шіфт? З 5 ранку на хфорумє.
change_pm написав:flyman Ні флай, у мене все правильно. Я ще доповнив картинку. На моє імхо ситуація вигляда так. Можна сперечатись, але проти 30 років розвалу і того, що кожень день бачиш в Україні виходячи на вулицю не попреш
зі. А що в тебе сьогодні морнінг шіфт? З 5 ранку на хфорумє.
ззі. Я на роботі наприклад...
та проснувся рано: як в"ючна доманшя тварина Буридана не могу принять рішення згідно теореми Ескобара відносно кавалірки, та внєзапно обнаружив в орендній темі підкинуту Прохожим зраду.
По картинці: і зліва і справа Соросята: кейнсіанці і лібертаріанці, тільки хз. ху із ху.
Не реально. Скоріше: вийшов з ліфту на останньому поверсі, піднявся ногами на горище з висотою стелі 2,10. То не «кавалірка» в сенсі слова, я гадаю. Голубятня. Чи Крисятня, якщо метри у підвалі. Людина не може жити в таких умовах.