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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4887488848894890>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:22

  ib_investor написав:
  lel написав:Лифт?

Не реально.
Скоріше: вийшов з ліфту на останньому поверсі, піднявся ногами на горище з висотою стелі 2,10.
То не «кавалірка» в сенсі слова, я гадаю.
Голубятня.
Чи Крисятня, якщо метри у підвалі.
Людина не може жити в таких умовах.

Паралепіпед, висота 2,7м
Повноцінна квартира.
Цегла, можлива одна із стін до сусідів із піноблоку, як і стіна в санвузол.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:25

  flyman написав: Не мансарда, звичайна квартира

Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:29

  ib_investor написав:
  flyman написав: Не мансарда, звичайна квартира

Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.

Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:31

  flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?


Б якщо зверху є технічний поверх.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:31

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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:32

  Хомякоид написав:
  flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?


Б якщо зверху є технічний поверх.


А якщо нема?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:33

  Хомякоид написав:
  flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?


Б якщо зверху є технічний поверх.

Там скорей всего сдачи не будет никогда или потом будут проблемы что в 1-м, что во 2-м случае. Если это в Киеве.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Б. Юго запад- будет жарить солнце с 12ти. Окно придется зашторить. Вида уже нет. Лестница на 4-5 этаж.
Крыша плоская?
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:36

нема там південного заходу, є варіанти на схід, максимум 3 поверхи.
Виду шо в А що Б майже нема, але з А сутація з видом гірша, як на мене.
Дах плоский
По орієнтації:
жив колись у квартирі вікнами на північ - досить зимно,
маю цоколь на південний схід - нормас,
є житло вікна на південь: жарко часом, зато зимою мало витрат на опалення.

  lel написав:Б. Юго запад- будет жарить солнце с 12ти. Окно придется зашторить. Вида уже нет. Лестница на 4-5 этаж.


Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Последний этаж, без техэтажа - зачем? Можно крышу сделать хорошо из дорогих материалов с соблюдением всех технологий. Как там сделают- хз.
lel
 
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