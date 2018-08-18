Паралепіпед, висота 2,7м
Повноцінна квартира.
Цегла, можлива одна із стін до сусідів із піноблоку, як і стіна в санвузол.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:22
Паралепіпед, висота 2,7м
Повноцінна квартира.
Цегла, можлива одна із стін до сусідів із піноблоку, як і стіна в санвузол.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:25
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:29
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:31
Б якщо зверху є технічний поверх.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:31
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:32
А якщо нема?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:33
Там скорей всего сдачи не будет никогда или потом будут проблемы что в 1-м, что во 2-м случае. Если это в Киеве.
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Б. Юго запад- будет жарить солнце с 12ти. Окно придется зашторить. Вида уже нет. Лестница на 4-5 этаж.
Крыша плоская?
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:36
нема там південного заходу, є варіанти на схід, максимум 3 поверхи.
Виду шо в А що Б майже нема, але з А сутація з видом гірша, як на мене.
Дах плоский
По орієнтації:
жив колись у квартирі вікнами на північ - досить зимно,
маю цоколь на південний схід - нормас,
є житло вікна на південь: жарко часом, зато зимою мало витрат на опалення.
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Последний этаж, без техэтажа - зачем? Можно крышу сделать хорошо из дорогих материалов с соблюдением всех технологий. Как там сделают- хз.
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