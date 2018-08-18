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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:48
flyman написав: ib_investor написав:
Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
Або не приїхала і послала всіх пішки на юх.
Доведеться самому все робити, потім йти в суд і вимагати компенсації.
Бабка надвоє гадала.
Оскільки технічного поверху не буде, на звичайному горищі будуть селитись голубі, серти там, дохнути. Тарганів зараз майже ніде нема, тож, будуть інші комахи.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52
ib_investor написав: flyman написав: ib_investor написав:
Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
Або не приїхала і послала всіх пішки на юх.
Доведеться самому все робити, потім йти в суд і вимагати компенсації.
Бабка надвоє гадала.
Оскільки технічного поверху не буде, на звичайному горищі будуть селитись голубі, серти там, дохнути. Тарганів зараз майже ніде нема, тож, будуть інші комахи.
Голуби да, шумят очень.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:53
lel написав:
Последний этаж, без техэтажа - зачем? Можно крышу сделать хорошо из дорогих материалов с соблюдением всех технологий. Как там сделают- хз.
Тут тяжко сказати, на попередньому об"єкті влипили ще зверху мансарду,
а ще на одному пару поверхів.
Можуть зараз обіцяти одне, а потім зробити по іншому.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:58
ib_investor написав: flyman написав: ib_investor написав:
Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
Або не приїхала і послала всіх пішки на юх.
Доведеться самому все робити, потім йти в суд і вимагати компенсації.
Бабка надвоє гадала.
Оскільки технічного поверху не буде, на звичайному горищі будуть селитись голубі, серти там, дохнути. Тарганів зараз майже ніде нема, тож, будуть інші комахи.
Я тобі кажу реальну ситуацію по об"єкту як було із дахом.
Є гарантія на дах від підрядника, тому чинили.
Як буде далі, не відомо.
Не зрозумів про звичайне горище.
Як туди можуть залізти голуби, куди, в литий бетон перекриття?
Хоча з дахом, самий стрьомний момент наразі між варіантами.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:59
flyman написав:
Можуть зараз обіцяти одне, а потім зробити по іншому.
В такому разі всі попередні розрахунки - пальцем в небо.
Просто киньте монетку та ризикуйте.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17
flyman написав:
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Однозначно в 15 м2.
За оставшиеся 10 тыс грн отгрохаете шикардосный ремонт за зиму.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:24
antey1969 написав: flyman написав:
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Однозначно в 15 м2.
За оставшиеся 10 тыс грн отгрохаете шикардосный ремонт за зиму.
10 тис. мало впливає, це 3,5% ціни.
Ремонт, думаю, буде простий, але руками професіоналів. Цоколь розглдався як тимчасовий плацдарм для "оточення кавалірками".
А це вже має бути "робоча конячка".
Спробую підійти з іншого боку: при однаковій локації, що дасть вищу оренду А чи Б і на скільки відсотків?
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