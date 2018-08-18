|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:48
flyman написав: ib_investor написав:
Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
Або не приїхала і послала всіх пішки на юх.
Доведеться самому все робити, потім йти в суд і вимагати компенсації.
Бабка надвоє гадала.
Оскільки технічного поверху не буде, на звичайному горищі будуть селитись голубі, серти там, дохнути. Тарганів зараз майже ніде нема, тож, будуть інші комахи.
-
ib_investor
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52
ib_investor написав: flyman написав: ib_investor написав:
Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
Або не приїхала і послала всіх пішки на юх.
Доведеться самому все робити, потім йти в суд і вимагати компенсації.
Бабка надвоє гадала.
Оскільки технічного поверху не буде, на звичайному горищі будуть селитись голубі, серти там, дохнути. Тарганів зараз майже ніде нема, тож, будуть інші комахи.
Голуби да, шумят очень.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21324
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:53
lel написав:
Последний этаж, без техэтажа - зачем? Можно крышу сделать хорошо из дорогих материалов с соблюдением всех технологий. Как там сделают- хз.
Тут тяжко сказати, на попередньому об"єкті влипили ще зверху мансарду,
а ще на одному пару поверхів.
Можуть зараз обіцяти одне, а потім зробити по іншому.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20671
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:58
ib_investor написав: flyman написав: ib_investor написав:
Якщо так, то останній поверх заллє лише погано зроблений дах.
Це зрозуміло. Але, допустим будинок здали, пішли дощі, видно що дах протікає, приїхала фірма, що робила дах і виправила брак.
Які далі ризики або мінуси.
Або не приїхала і послала всіх пішки на юх.
Доведеться самому все робити, потім йти в суд і вимагати компенсації.
Бабка надвоє гадала.
Оскільки технічного поверху не буде, на звичайному горищі будуть селитись голубі, серти там, дохнути. Тарганів зараз майже ніде нема, тож, будуть інші комахи.
Я тобі кажу реальну ситуацію по об"єкту як було із дахом.
Є гарантія на дах від підрядника, тому чинили.
Як буде далі, не відомо.
Не зрозумів про звичайне горище.
Як туди можуть залізти голуби, куди, в литий бетон перекриття?
Хоча з дахом, самий стрьомний момент наразі між варіантами.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20671
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:59
flyman написав:
Можуть зараз обіцяти одне, а потім зробити по іншому.
В такому разі всі попередні розрахунки - пальцем в небо.
Просто киньте монетку та ризикуйте.
-
ib_investor
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лип, 2020 12:17
flyman написав:
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Однозначно в 15 м2.
За оставшиеся 10 тыс грн отгрохаете шикардосный ремонт за зиму.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9721
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 2587 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Нед 26 лип, 2020 12:24
antey1969 написав: flyman написав:
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Однозначно в 15 м2.
За оставшиеся 10 тыс грн отгрохаете шикардосный ремонт за зиму.
10 тис. мало впливає, це 3,5% ціни.
Ремонт, думаю, буде простий, але руками професіоналів. Цоколь розглдався як тимчасовий плацдарм для "оточення кавалірками".
А це вже має бути "робоча конячка".
Спробую підійти з іншого боку: при однаковій локації, що дасть вищу оренду А чи Б і на скільки відсотків?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20671
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1477 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:10
flyman написав: antey1969 написав: flyman написав:
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Однозначно в 15 м2.
За оставшиеся 10 тыс грн отгрохаете шикардосный ремонт за зиму.
10 тис. мало впливає, це 3,5% ціни.
Ремонт, думаю, буде простий, але руками професіоналів. Цоколь розглдався як тимчасовий плацдарм для "оточення кавалірками".
А це вже має бути "робоча конячка".
Спробую підійти з іншого боку: при однаковій локації, що дасть вищу оренду А чи Б і на скільки відсотків?
Купи у меня ящики президентов viewtopic.php?p=5022457#p5022457
Там видео из золотой цепярой.
Брокером будет airmax78
. Склад товаров будет в квартире в центре, которую, он не может продать .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3374
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:14
flyman написав: antey1969 написав: flyman написав:
Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Однозначно в 15 м2.
За оставшиеся 10 тыс грн отгрохаете шикардосный ремонт за зиму.
10 тис. мало впливає, це 3,5% ціни.
Ремонт, думаю, буде простий, але руками професіоналів. Цоколь розглдався як тимчасовий плацдарм для "оточення кавалірками".
А це вже має бути "робоча конячка".
Спробую підійти з іншого боку: при однаковій локації, що дасть вищу оренду А чи Б і на скільки відсотків?
Для этого для начала нужно приоткрыть вопрос локации.
Но 15 м2 и 16 м2 сдадутся фактически за одни и те же деньги, если разница в планировках не будет критичной. На верхний этаж желающих будет по определению меньше - и крыша над самой головой, и шлепать выше.
Для снимающих 15-16 м2 вид из окна некритичен, им бы переночевать, перекусить и помыться
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9721
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 2587 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:20
flyman написав: lel написав:
flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда.
Лифт?
Без ліфта, малоповерхова забудова в приватному секторі.
Без газу теж.
Не мансарда, звичайна квартира, але наразі роблять перший поверх.
Чому Б?
Я нарахував однаково 3 плюси і мінуси для А і Б.
Тому не можу визначитися
Не вижу ни одного плюса в варианте Б, и очень мало в А, если это не супер район в центре или прицентралье.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7019
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18862
|3099536
|
|
|466
|199581
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14578
|
|