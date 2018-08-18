Додано: Нед 26 лип, 2020 13:37

Интересная графика дляи остальных уверовавших в ситуативное действие коронакризиса - мол, карантин прошел и все вернулись к былой реальности.Казалось бы, когда авиалинии меньше всего летали? Правильно - в апреле. Значит и ситуация с рабочей силой в индустрии должна была наблюдаться в наиболее тяжелой форме в апреле, а с мая - постепенно улучшаться? Ан нет - очень легкомысленная логика!Бизнес не принимает решений с кондачка, и между осознанием проблемы и реализацией антикризисных инициатив должно пройти время - на их выработку, утверждение, а в случае с персоналом - еще и соблюдение трудового законодательства, работу с профсоюзами и т.д.Поэтому несмотря на то, что бизнес-активность с мая потихоньку улучшается, оптимизация в ее реальных масштабах только-только начинает высовывать голову! А это и доходы наемных работников, и оплата им арендного жилья, и заказы подрядных организаций, и спрос на товары инвестиционного использования, и страховые/пенсионные программы, и множество других "прелестей"...Так куда будет смотреть спрос на жилье в этих условиях... еще и в наиболее дорогих для проживания местах - т.е. крупных городах?