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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4888488948904891

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:37

Интересная графика для Влада и остальных уверовавших в ситуативное действие коронакризиса - мол, карантин прошел и все вернулись к былой реальности.

Казалось бы, когда авиалинии меньше всего летали? Правильно - в апреле. Значит и ситуация с рабочей силой в индустрии должна была наблюдаться в наиболее тяжелой форме в апреле, а с мая - постепенно улучшаться? Ан нет - очень легкомысленная логика!

Динамика увольнений персонала авиалиниями:
Зображення

Бизнес не принимает решений с кондачка, и между осознанием проблемы и реализацией антикризисных инициатив должно пройти время - на их выработку, утверждение, а в случае с персоналом - еще и соблюдение трудового законодательства, работу с профсоюзами и т.д.

Поэтому несмотря на то, что бизнес-активность с мая потихоньку улучшается, оптимизация в ее реальных масштабах только-только начинает высовывать голову! А это и доходы наемных работников, и оплата им арендного жилья, и заказы подрядных организаций, и спрос на товары инвестиционного использования, и страховые/пенсионные программы, и множество других "прелестей"...

Так куда будет смотреть спрос на жилье в этих условиях... еще и в наиболее дорогих для проживания местах - т.е. крупных городах? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:05

quote="5022657:Vlad442"

------

  flyman написав:
  lel написав:
flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда.
Лифт?

Без ліфта, малоповерхова забудова в приватному секторі.
Без газу теж.
Не мансарда, звичайна квартира, але наразі роблять перший поверх.

Чому Б?

Я нарахував однаково 3 плюси і мінуси для А і Б.
Тому не можу визначитися

Не вижу ни одного плюса в варианте Б, и очень мало в А, если это не супер район в центре или прицентралье.

---------

напішо до ст. метро синьої гілки 25..30 хв.

Чисто технічно схиляюсь до варіанта А.
Якщо здача швидше, мінімум на 3 місяці, то це не менше $500 різніця доходу по оренді за цей час, мінус ризики по дахові.

Всім дякую. Можна обговорення закривати.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лип, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:05

  zРадио написав:Интересная графика для Влада и остальных уверовавших в ситуативное действие коронакризиса - мол, карантин прошел и все вернулись к былой реальности.

Казалось бы, когда авиалинии меньше всего летали? Правильно - в апреле. Значит и ситуация с рабочей силой в индустрии должна была наблюдаться в наиболее тяжелой форме в апреле, а с мая - постепенно улучшаться? Ан нет - очень легкомысленная логика!

Динамика увольнений персонала авиалиниями:
Зображення

Бизнес не принимает решений с кондачка, и между осознанием проблемы и реализацией антикризисных инициатив должно пройти время - на их выработку, утверждение, а в случае с персоналом - еще и соблюдение трудового законодательства, работу с профсоюзами и т.д.

Поэтому несмотря на то, что бизнес-активность с мая потихоньку улучшается, оптимизация в ее реальных масштабах только-только начинает высовывать голову! А это и доходы наемных работников, и оплата им арендного жилья, и заказы подрядных организаций, и спрос на товары инвестиционного использования, и страховые/пенсионные программы, и множество других "прелестей"...

Так куда будет смотреть спрос на жилье в этих условиях... еще и в наиболее дорогих для проживания местах - т.е. крупных городах? :roll:

І Ви таки, як завжди, праві :!:

Тіко є пару нюансів...зважаючи на те, що більшість звільнених працівників - жінки.

Імхо, пару тройку місяців-років без "прокладок" проживуть, а ось під мостом навряд чи :!:

Це до того, що Влад, хоч за меншу сумму чи ще якось, але житло здасть і свою копійку отримає.

А Вас, інвестиційного спеціаліста-керівника, можут попросити на вулицю в зв"язку зі зменшенням об"єма роботи і злиттям вашого (Київського) офісу з польським/мадярським чи якимось іншим.

Так що радіти поки зарано. І так буде не завжди :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:12

  lel написав:
flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда.
Лифт? Этаж?

По даху інформація така:
на попередньому об"єкті похилий дах, і він протікав після можнтажа, крім того є ньюанси із деформаціями від нагріву і охолодження, тому на новому об"єкті спробують плоский, сподіваються, що буде краще
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:13

  flyman написав:
  lel написав:
flyman написав:Дано дві ковалірки: А та Б

А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-,
середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів

Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-,
останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.

Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда.
Лифт? Этаж?

По даху інформація така:
на попередньому об"єкті похилий дах, і він протікав після можнтажа, крім того є ньюанси із деформаціями від нагріву і охолодження, тому на новому об"єкті спробують плоский, сподіваються, що буде краще

плоский сложнее и дороже
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