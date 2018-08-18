Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересная графика для Влада и остальных уверовавших в ситуативное действие коронакризиса - мол, карантин прошел и все вернулись к былой реальности.
Казалось бы, когда авиалинии меньше всего летали? Правильно - в апреле. Значит и ситуация с рабочей силой в индустрии должна была наблюдаться в наиболее тяжелой форме в апреле, а с мая - постепенно улучшаться? Ан нет - очень легкомысленная логика!
Динамика увольнений персонала авиалиниями:
Бизнес не принимает решений с кондачка, и между осознанием проблемы и реализацией антикризисных инициатив должно пройти время - на их выработку, утверждение, а в случае с персоналом - еще и соблюдение трудового законодательства, работу с профсоюзами и т.д.
Поэтому несмотря на то, что бизнес-активность с мая потихоньку улучшается, оптимизация в ее реальных масштабах только-только начинает высовывать голову! А это и доходы наемных работников, и оплата им арендного жилья, и заказы подрядных организаций, и спрос на товары инвестиционного использования, и страховые/пенсионные программы, и множество других "прелестей"...
Так куда будет смотреть спрос на жилье в этих условиях... еще и в наиболее дорогих для проживания местах - т.е. крупных городах?
zРадио написав:Интересная графика для Влада и остальных уверовавших в ситуативное действие коронакризиса - мол, карантин прошел и все вернулись к былой реальности.
Казалось бы, когда авиалинии меньше всего летали? Правильно - в апреле. Значит и ситуация с рабочей силой в индустрии должна была наблюдаться в наиболее тяжелой форме в апреле, а с мая - постепенно улучшаться? Ан нет - очень легкомысленная логика!
Динамика увольнений персонала авиалиниями:
Бизнес не принимает решений с кондачка, и между осознанием проблемы и реализацией антикризисных инициатив должно пройти время - на их выработку, утверждение, а в случае с персоналом - еще и соблюдение трудового законодательства, работу с профсоюзами и т.д.
Поэтому несмотря на то, что бизнес-активность с мая потихоньку улучшается, оптимизация в ее реальных масштабах только-только начинает высовывать голову! А это и доходы наемных работников, и оплата им арендного жилья, и заказы подрядных организаций, и спрос на товары инвестиционного использования, и страховые/пенсионные программы, и множество других "прелестей"...
Так куда будет смотреть спрос на жилье в этих условиях... еще и в наиболее дорогих для проживания местах - т.е. крупных городах?
І Ви таки, як завжди, праві
Тіко є пару нюансів...зважаючи на те, що більшість звільнених працівників - жінки.
Імхо, пару тройку місяців-років без "прокладок" проживуть, а ось під мостом навряд чи
Це до того, що Влад, хоч за меншу сумму чи ще якось, але житло здасть і свою копійку отримає.
А Вас, інвестиційного спеціаліста-керівника, можут попросити на вулицю в зв"язку зі зменшенням об"єма роботи і злиттям вашого (Київського) офісу з польським/мадярським чи якимось іншим.
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-, середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-, останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда. Лифт? Этаж?
По даху інформація така: на попередньому об"єкті похилий дах, і він протікав після можнтажа, крім того є ньюанси із деформаціями від нагріву і охолодження, тому на новому об"єкті спробують плоский, сподіваються, що буде краще
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-, середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-, останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Б. Не известно, как утепляли крышу. Может быть летом жарко, а зимой холодно. Если это мансарда. Лифт? Этаж?
По даху інформація така: на попередньому об"єкті похилий дах, і він протікав після можнтажа, крім того є ньюанси із деформаціями від нагріву і охолодження, тому на новому об"єкті спробують плоский, сподіваються, що буде краще
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-, середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-, останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Если там больше двух этажей( а выражение "средний этаж" как бы намекает на это), то эти "сооружения" имеют все шансы никогда не быть введенными в эксплуатацию. ЖК Жуляны как пример. Если это не пугает, то вариант А лучше значительно.
change_pm написав:Так що радіти поки зарано. І так буде не завжди
Кто радуется? Покажите! У меня максимум в этом споре спортивный интерес. А материальный тоже не в мою пользу, потому что зарплату я получаю в гривнах, а гривна под большим давлением (при этом меня не уволят - за это не переживайте, у нас в этом плане социализм). Хоть на спекуляциях бондами я и заработал, но это разовый профит, если повезет, будет еще раз. А зарплата постоянна...
Что до женщин и прокладок - как-то слишком узко вы мыслите. Во-первых, не слышал я, что именно женщины стали жертвами увольнений - докажите это пруфами (просто для информации, потому что сути спора это никак не меняет). Во-вторых, при уменьшении доходов люди более склонны резать расходы на крупные покупки и менее склонны - на ежедневные. Это доказано всеми прошлыми кризисами, не станет исключением и этот
А: 15 м2, здача в кінці 2020, ціна 275 Кгрн +-, середній поверх, північний схід, вид у вікна сусідів
Б: 16 м2, здача на початку 2021, ціна 285 Кгрн +-, останній поверх, південний схід, вид у дах сусідів.
Чекаю поміч зали, в що інвестувати: А чи Б?
Если там больше двух этажей( а выражение "средний этаж" как бы намекает на это), то эти "сооружения" имеют все шансы никогда не быть введенными в эксплуатацию. ЖК Жуляны как пример. Если это не пугает, то вариант А лучше значительно.
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.
тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда, але я не в бетон ЖК Жуляни
середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.