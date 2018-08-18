Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.
тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда, але я не в бетон ЖК Жуляни
середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.
А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.
тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда, але я не в бетон ЖК Жуляни
середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.
А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
і? наскільки я розумію схема така: 1. кооператив будує будинок потрібної поверховості 2. вводить в експлуатацію 3. переводить в багатоквартирний або спочатку 3 потім 2. 4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.
ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3. Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.