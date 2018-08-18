RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4889489048914892

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 149
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
47
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:32

  flyman написав:
  Damien написав:flyman , да, именно Добробутная. Живут, даже сдают, но дом в эксплуатацию не введен и перспектив нет

там да, 9 поверхів, що є проблема
http://forum.domik.ua/zhk-zhulyany-kolcevaya-doroga-ul-lenina-ul-lucenko-t24405-540.html
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.

тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,
але я не в бетон ЖК Жуляни

середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.

А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
Damien
 
Повідомлень: 101
З нами з: 28.04.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:39

  Damien написав:
  flyman написав:
  Damien написав:flyman , да, именно Добробутная. Живут, даже сдают, но дом в эксплуатацию не введен и перспектив нет

там да, 9 поверхів, що є проблема
http://forum.domik.ua/zhk-zhulyany-kolcevaya-doroga-ul-lenina-ul-lucenko-t24405-540.html
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.

тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,
але я не в бетон ЖК Жуляни

середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.

А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же

і?
наскільки я розумію схема така:
1. кооператив будує будинок потрібної поверховості
2. вводить в експлуатацію
3. переводить в багатоквартирний
або спочатку 3 потім 2.
4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.

ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.
Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20674
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что это?Зображення

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21325
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4889489048914892
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artlife і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1885, 1886, 1887
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18862 3099637
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 10:27
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14579
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.