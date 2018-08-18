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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4890489148924893>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:32

  flyman написав:
  Damien написав:flyman , да, именно Добробутная. Живут, даже сдают, но дом в эксплуатацию не введен и перспектив нет

там да, 9 поверхів, що є проблема
http://forum.domik.ua/zhk-zhulyany-kolcevaya-doroga-ul-lenina-ul-lucenko-t24405-540.html
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.

тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,
але я не в бетон ЖК Жуляни

середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.

А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:39

  Damien написав:
  flyman написав:
  Damien написав:flyman , да, именно Добробутная. Живут, даже сдают, но дом в эксплуатацию не введен и перспектив нет

там да, 9 поверхів, що є проблема
http://forum.domik.ua/zhk-zhulyany-kolcevaya-doroga-ul-lenina-ul-lucenko-t24405-540.html
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.

тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,
але я не в бетон ЖК Жуляни

середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.

А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же

і?
наскільки я розумію схема така:
1. кооператив будує будинок потрібної поверховості
2. вводить в експлуатацію
3. переводить в багатоквартирний
або спочатку 3 потім 2.
4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.

ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.
Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что это?Зображення

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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:54

  flyman написав:наскільки я розумію схема така:
1. кооператив будує будинок потрібної поверховості
2. вводить в експлуатацію
3. переводить в багатоквартирний
або спочатку 3 потім 2.
4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.

ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.
Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.


Зачем Вам эта эти мутные схемы и сумасшедшие риски? Спокойно хомячьте и через год купите готовое и оформленное за те же или меньшие деньги. Играть в рулетку годовым или более доходом, в надежде выиграть 10-30%?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:01

  flyman написав:
  Damien написав:там да, 9 поверхів, що є проблема
http://forum.domik.ua/zhk-zhulyany-kolcevaya-doroga-ul-lenina-ul-lucenko-t24405-540.html
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.

тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,
але я не в бетон ЖК Жуляни

середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.

А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же

  flyman написав: і?
наскільки я розумію схема така:
1. кооператив будує будинок потрібної поверховості
2. вводить в експлуатацію
3. переводить в багатоквартирний
або спочатку 3 потім 2.
4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.

ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.
Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.

Не верю, что его когда-нибудь переведут в "многоквартирный". Не те сейчас времена. Если его и сдадут(что верится мало, мне один застройщик говорил, что больше 2-х этажей в частном секторе не сдашь сейчас), то потом покупателям будут выделять согласно купленной площади свою часть(например 1/46 от общей) и будут они все как совладельцы этого частного дома. В случае продажи своей части нужно получить разрешение от остальных совладельцев( а если один из них уехал на долго, то и не продашь никак), кроме этого они имеют первоочередное право выкупа этой твоей части.
99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:21

  Damien написав:99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

Саме в таке флай і вклався. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити.
Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:35

Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:38

  artlife написав:
  flyman написав:наскільки я розумію схема така:
1. кооператив будує будинок потрібної поверховості
2. вводить в експлуатацію
3. переводить в багатоквартирний
або спочатку 3 потім 2.
4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.

ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.
Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.


Зачем Вам эта эти мутные схемы и сумасшедшие риски? Спокойно хомячьте и через год купите готовое и оформленное за те же или меньшие деньги. Играть в рулетку годовым или более доходом, в надежде выиграть 10-30%?

Поживем побачим, 3% в $ у БСУ мене не влаштовує як і 12% у гривні, крім того, тре диверсифікуватися в КРЖН та закінчити план "оточення Києва кавалірками". Далі по обставинам.

Буде падати КРЖН, буду брати гостинки, напр. на м.Лісовій, рівень входження оцінію в районі 15куе за гостинку.

Сподіваюся, як Трайбека, вийти на 12%..14% у валюті на інвестовані кошти + ріст ціни фінансового дериватива, а згодом і саммих об"єктів нерухомості.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лип, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:43

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
Ты берешь 100 штук?

От куда ты знаешь таракана ?

С тараканом мы вместе товаром на 7м торговали. Потом у него дела в гору пошли, а мне пришлось пойти учиться.


Что ты продавал на 7м километре ? Сейчас не хочешь это повторить в центре?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:44

  change_pm написав:
  Damien написав:99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

Саме в таке флай і вклався. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити.
Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE :)


KSE не МБА, рулить не падєцкі.

Статистика каже, якщо взяти 100500 ризикових активів, то через диверсифікацію ризик понижується, а дохід лишається високий.

Аналогічно з депозитами, в 100500 овнобанках на високих % можна намутити більше, чим в надійному Ощаді

Бігдата працює.
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flyman
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