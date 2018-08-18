Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.
тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда, але я не в бетон ЖК Жуляни
середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.
А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.
тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда, але я не в бетон ЖК Жуляни
середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.
А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
і? наскільки я розумію схема така: 1. кооператив будує будинок потрібної поверховості 2. вводить в експлуатацію 3. переводить в багатоквартирний або спочатку 3 потім 2. 4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.
ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3. Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.
flyman написав:наскільки я розумію схема така: 1. кооператив будує будинок потрібної поверховості 2. вводить в експлуатацію 3. переводить в багатоквартирний або спочатку 3 потім 2. 4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.
ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3. Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.
Зачем Вам эта эти мутные схемы и сумасшедшие риски? Спокойно хомячьте и через год купите готовое и оформленное за те же или меньшие деньги. Играть в рулетку годовым или более доходом, в надежде выиграть 10-30%?
1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.
тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда, але я не в бетон ЖК Жуляни
середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.
А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же
flyman написав: і? наскільки я розумію схема така: 1. кооператив будує будинок потрібної поверховості 2. вводить в експлуатацію 3. переводить в багатоквартирний або спочатку 3 потім 2. 4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.
ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3. Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.
Не верю, что его когда-нибудь переведут в "многоквартирный". Не те сейчас времена. Если его и сдадут(что верится мало, мне один застройщик говорил, что больше 2-х этажей в частном секторе не сдашь сейчас), то потом покупателям будут выделять согласно купленной площади свою часть(например 1/46 от общей) и будут они все как совладельцы этого частного дома. В случае продажи своей части нужно получить разрешение от остальных совладельцев( а если один из них уехал на долго, то и не продашь никак), кроме этого они имеют первоочередное право выкупа этой твоей части. 99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».
Damien написав:99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».
Саме в таке флай і вклався. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити. Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE
Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
flyman написав:наскільки я розумію схема така: 1. кооператив будує будинок потрібної поверховості 2. вводить в експлуатацію 3. переводить в багатоквартирний або спочатку 3 потім 2. 4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.
ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3. Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.
Зачем Вам эта эти мутные схемы и сумасшедшие риски? Спокойно хомячьте и через год купите готовое и оформленное за те же или меньшие деньги. Играть в рулетку годовым или более доходом, в надежде выиграть 10-30%?
Поживем побачим, 3% в $ у БСУ мене не влаштовує як і 12% у гривні, крім того, тре диверсифікуватися в КРЖН та закінчити план "оточення Києва кавалірками". Далі по обставинам.
Буде падати КРЖН, буду брати гостинки, напр. на м.Лісовій, рівень входження оцінію в районі 15куе за гостинку.
Сподіваюся, як Трайбека, вийти на 12%..14% у валюті на інвестовані кошти + ріст ціни фінансового дериватива, а згодом і саммих об"єктів нерухомості.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лип, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».
Саме в таке флай і вклався. Не знаю, що там на Вирлиці, а на Кардачах саме таке. І на Теремках хоче ще в таку саму халепу вскочити. Але ж то флай, він легких шляхів не шукає. Йо, KSE
KSE не МБА, рулить не падєцкі.
Статистика каже, якщо взяти 100500 ризикових активів, то через диверсифікацію ризик понижується, а дохід лишається високий.
Аналогічно з депозитами, в 100500 овнобанках на високих % можна намутити більше, чим в надійному Ощаді