Додано: Нед 26 лип, 2020 16:01

flyman написав: Damien написав: там да, 9 поверхів, що є проблема

http://forum.domik.ua/zhk-zhulyany-kolcevaya-doroga-ul-lenina-ul-lucenko-t24405-540.html

1. Земельные участки, на которых ведется строительство ЖК "Жуляны" имеют целевое назначение "для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)." На землях этой категории земель разрешается строительство частных (одноквартирных) и хозяйственных построек до 4-х этажей.

тобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,

але я не в бетон ЖК Жуляни



середній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів. там да, 9 поверхів, що є проблематобто що можна там на макс. : 3х поверховий + цоколь + мансарда,але я не в бетон ЖК Жулянисередній, це поки що 2й, але забудовник був помічений на одному об"єкті в зміні висотності. Кажуть що спочатку будували як 3х поверховий, і мали дозвіл, а потім дозвіл переробили і добавили ще пару поверхів.

А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же А выделенное не надо учитывать? В твоем случае назначение земли будет наверняка такое же

flyman написав: і?

наскільки я розумію схема така:

1. кооператив будує будинок потрібної поверховості

2. вводить в експлуатацію

3. переводить в багатоквартирний

або спочатку 3 потім 2.

4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.



ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.

Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами. і?наскільки я розумію схема така:1. кооператив будує будинок потрібної поверховості2. вводить в експлуатацію3. переводить в багатоквартирнийабо спочатку 3 потім 2.4. через договір куплі-продажу покупець отримує виокремлені квартири у власність.ЖК Жуляни в 9 поверхів, а не 3.Хоча я не цікавився ні цим ЖК ні його проблемами.

Не верю, что его когда-нибудь переведут в "многоквартирный". Не те сейчас времена. Если его и сдадут(что верится мало, мне один застройщик говорил, что больше 2-х этажей в частном секторе не сдашь сейчас), то потом покупателям будут выделять согласно купленной площади свою часть(например 1/46 от общей) и будут они все как совладельцы этого частного дома. В случае продажи своей части нужно получить разрешение от остальных совладельцев( а если один из них уехал на долго, то и не продашь никак), кроме этого они имеют первоочередное право выкупа этой твоей части.99,9% что все это не станет полноценными квартирами если там назначение земли «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».